Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря

Posted 4 ноября, 11:00
Published 4 ноября, 11:00
Modified 4 ноября, 11:02
Updated 4 ноября, 11:02
Во время короткой стоянки новосибирцы смогут принять участие в специально подготовленном квесте, организованном командой аниматоров, и посетить кукольный театр. Дед Мороз лично поприветствует гостей, а перед отправлением выйдет к собравшимся, чтобы попрощаться. Это уже четвёртый раз, когда поезд Деда Мороза совершает путешествие по всей стране, делая остановки в крупных городах и небольших поселениях, чтобы подарить новогоднее настроение тысячам людей.
Маршрут начнется в городе Тайшет на Байкало-Амурской магистрали и охватит Сибирь, Дальний Восток, Урал и европейскую часть России. По плану, после Новосибирска поезд направится в Омск, Челябинск, Нижний Новгород и другие города, а конечной остановкой станет Москва. В этом году, если позволят погодные условия, поезд может впервые доехать до острова Сахалин.
Организаторы подчеркивают, что в этом году в поездку отправится легендарный паровоз серии П-36, украшенный и подготовленный для роли новогоднего состава, а также ретро-электровоз серии ВЛ-82м, который придаст событию уникальный антураж и перенесёт зрителей в прошлое.