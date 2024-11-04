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Posted 4 ноября, 11:00

Published 4 ноября, 11:00

Modified 4 ноября, 11:02

Updated 4 ноября, 11:02

Поезд Деда Мороза

Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря

4 ноября 2024, 11:00
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Поезд Деда Мороза
В этом году поезд Деда Мороза вновь отправится в путешествие по России, и новогодний волшебник сделает остановку в Новосибирске 18 декабря. Ожидается, что праздничный состав прибудет на центральный железнодорожный вокзал и пробудет там несколько часов.

Во время короткой стоянки новосибирцы смогут принять участие в специально подготовленном квесте, организованном командой аниматоров, и посетить кукольный театр. Дед Мороз лично поприветствует гостей, а перед отправлением выйдет к собравшимся, чтобы попрощаться. Это уже четвёртый раз, когда поезд Деда Мороза совершает путешествие по всей стране, делая остановки в крупных городах и небольших поселениях, чтобы подарить новогоднее настроение тысячам людей.

Маршрут начнется в городе Тайшет на Байкало-Амурской магистрали и охватит Сибирь, Дальний Восток, Урал и европейскую часть России. По плану, после Новосибирска поезд направится в Омск, Челябинск, Нижний Новгород и другие города, а конечной остановкой станет Москва. В этом году, если позволят погодные условия, поезд может впервые доехать до острова Сахалин.

Организаторы подчеркивают, что в этом году в поездку отправится легендарный паровоз серии П-36, украшенный и подготовленный для роли новогоднего состава, а также ретро-электровоз серии ВЛ-82м, который придаст событию уникальный антураж и перенесёт зрителей в прошлое.

Поезд Деда Мороза приедет в Новосибирск — каждый год к нему собирается очередь
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