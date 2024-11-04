Поезд Деда Мороза прибудет в Новосибирск 18 декабря

Во время короткой стоянки новосибирцы смогут принять участие в специально подготовленном квесте, организованном командой аниматоров, и посетить кукольный театр. Дед Мороз лично поприветствует гостей, а перед отправлением выйдет к собравшимся, чтобы попрощаться. Это уже четвёртый раз, когда поезд Деда Мороза совершает путешествие по всей стране, делая остановки в крупных городах и небольших поселениях, чтобы подарить новогоднее настроение тысячам людей.