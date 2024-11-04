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Posted 4 ноября, 08:31

Published 4 ноября, 08:31

Modified 4 ноября, 08:33

Updated 4 ноября, 08:33

Разработчики игры отрицают причастность к рекламе

Реклама игры «Смута» с матерящимся школьником возмутила россиян

4 ноября 2024, 08:31
Фото: Скриншот видео. Разработчики игры отрицают причастность к рекламе
В соцсетях завирусился рекламный ролик игры «Смута», вызвавший бурную реакцию у аудитории. В видео школьник буквально материт учителя по истории.

В рекламном ролике мальчик вместо того, чтобы делать уроки, играет в «Смуту». Уже в школе во время ответа на уроке он удивляет учителя знанием событий, которых класс еще не проходил. На вопрос учителя, откуда подросток это все узнал, тот матом отвечает, что это волновать никого не должно.

Некоторые пользователи сочли ролик неподобающим и выразили недовольство в соцсетях, посчитав, что такой креатив не способствует воспитанию подрастающего поколения.

Cyberia Nova — новосибирская студия, разработавшая «Смуту», отреагировала на критику, заявив, что не причастна к созданию ролика. Однако само видео разработчики оценили за креатив.

Игра «Смута», выпущенная студией Cyberia Nova при поддержке Института развития интернета (ИРИ), была призвана стать российским ответом западным хитам, как «Ведьмак» и «Призрак Цусимы». Сюжет основан на событиях 1612 года, когда боярин Юрий Милославский сражается за единство Руси во времена Смутного времени. Проект получил финансовую поддержку в размере около 1 миллиарда рублей, но ожидания, связанные с ним, не оправдались.

С момента релиза «Смута» столкнулась с потоком критики. Блогеры и журналисты подчеркивали недостатки боевой системы, слабую анимацию и озвучку, а также монотонный игровой процесс.

Что говорят блогеры, геймеры и СМИ о новосибирской игре «Смута»
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#Алина Гурицкая#Культура#Видео#Новосибирск#Игры#Реклама#Критика#Социальные сети
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