Реклама игры «Смута» с матерящимся школьником возмутила россиян

В рекламном ролике мальчик вместо того, чтобы делать уроки, играет в «Смуту». Уже в школе во время ответа на уроке он удивляет учителя знанием событий, которых класс еще не проходил. На вопрос учителя, откуда подросток это все узнал, тот матом отвечает, что это волновать никого не должно.