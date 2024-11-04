Снижение ключевой ставки в России ожидается не раньше лета 2025 года

Ранее, в конце октября, аналитики допускали, что Банк России может приступить к смягчению денежно-кредитной политики уже в первом квартале 2025 года. Однако за последнюю неделю представители регулятора дали понять, что ожидания изменились, и теперь прогноз по ставке был пересмотрен в сторону ужесточения. На 2025 год финансовые специалисты теперь прогнозируют среднюю ставку в диапазоне от 17 до 20%.