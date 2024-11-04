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Posted 4 ноября, 09:11

Published 4 ноября, 09:11

Modified 4 ноября, 09:13

Updated 4 ноября, 09:13

Строительство ЖК

Снижение ключевой ставки в России ожидается не раньше лета 2025 года

4 ноября 2024, 09:11
Фото: 1MI. Строительство ЖК
Центральный банк России может начать снижать ключевую ставку только к июню 2025 года. В последние дни регулятор ужесточил прогноз по средней ключевой ставке.

Из 15 опрошенных аналитиков 11 считают, что снижение ключевой ставки, которая сейчас составляет 21% годовых, начнется не ранее лета 2025 года. Остальные эксперты придерживаются более осторожного прогноза, ожидая изменений во второй половине следующего года, сообщает Агентство бизнес новостей.

Ранее, в конце октября, аналитики допускали, что Банк России может приступить к смягчению денежно-кредитной политики уже в первом квартале 2025 года. Однако за последнюю неделю представители регулятора дали понять, что ожидания изменились, и теперь прогноз по ставке был пересмотрен в сторону ужесточения. На 2025 год финансовые специалисты теперь прогнозируют среднюю ставку в диапазоне от 17 до 20%.

Эксперты указывают на несколько причин, объясняющих изменения в прогнозах. В числе основных факторов — борьба с инфляцией, которая остается на высоком уровне, а также внешние экономические условия и ограничения. Центральный банк продолжает использовать ключевую ставку как основной инструмент для сдерживания инфляционных рисков, поэтому стабилизация текущего уровня остается приоритетом, несмотря на его сдерживающее воздействие на экономическую активность.

Кроме того, рост внешних экономических рисков и нестабильность на международных рынках также оказывают влияние на денежно-кредитную политику Банка России. В текущих условиях регулятор, вероятно, сохранит осторожный подход и будет избегать поспешных решений, несмотря на давление со стороны бизнеса и населения, надеющихся на снижение кредитных ставок.

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#Алина Гурицкая#Бизнес#Экономика#Россия#Инфляция#Инвестиции#Финансы#Прогнозы
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