atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 02:02

Published 4 ноября, 02:02

Modified 4 ноября, 10:47

Updated 4 ноября, 10:47

Улица Ленина в прошлом году

Улицу Ленина сделают пешеходной на этой неделе — как долго это продлится

4 ноября 2024, 02:02
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Улица Ленина в прошлом году

В Новосибирске улицу Ленина сделают пешеходной уже на этой неделе

На этой неделе центральная улица Ленина в Новосибирске станет пешеходной. Ее начнут готовить к зимним праздникам.

Ограничения на движение автомобилей на участке улицы Ленина начнут действовать с 10 ноября. Для автомобилей закроют отрезок от площади Ленина до пересечения с улицей Советской. Ограничения продлятся до 10 февраля 2025 года.

На улице установят праздничные арки и гирлянды. Ожидается, что работы по монтажу праздничных конструкций завершатся к началу декабря, после чего жители смогут насладиться новогодними декорациями.

Специалисты департамента транспорта в ближайшее время установят предупреждающие знаки и технические средства для ограничения движения. Жителей просят учитывать временные изменения при планировании поездок через центр города.

Улицу Ленина стали делать пешеходной последние годы. Первый раз движение автомобилей по ней запретил в 2020 году, с тех пор это стало традицией. Улицу стали перекрывать не только на Новый год, а также на празднование Дня города, для проведения различных фестивалей. Последний год специалисты стали всерьез обсуждать пешеходизацию улицы Ленина. Бывшая вице-мэр Анна Терешкова после ухода с поста сообщила, что эксперты уже разрабатывают соответствующий проект, однако позже оказались что слова экс-чиновницы исказили, а на пешеходизацию у мэрии нет денег.

Будет ли салют на Новый год в Новосибирске — ответ мэрии
Узнать подробнее
Читайте также:
Что подарить коллегам на Новый год — идеи для приятных сюрпризовНовые законы изменят жизнь россиян с ноября 2024 годаВ Новосибирске к Новому году откроют десятки катков
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Новый год#Ограничения#Улица Ленина#Пешеходная зона
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика