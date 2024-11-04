Улицу Ленина сделают пешеходной на этой неделе — как долго это продлится

Posted 4 ноября, 02:02
Published 4 ноября, 02:02
Modified 4 ноября, 10:47
Updated 4 ноября, 10:47
Ограничения на движение автомобилей на участке улицы Ленина начнут действовать с 10 ноября. Для автомобилей закроют отрезок от площади Ленина до пересечения с улицей Советской. Ограничения продлятся до 10 февраля 2025 года.
На улице установят праздничные арки и гирлянды. Ожидается, что работы по монтажу праздничных конструкций завершатся к началу декабря, после чего жители смогут насладиться новогодними декорациями.
Специалисты департамента транспорта в ближайшее время установят предупреждающие знаки и технические средства для ограничения движения. Жителей просят учитывать временные изменения при планировании поездок через центр города.
Улицу Ленина стали делать пешеходной последние годы. Первый раз движение автомобилей по ней запретил в 2020 году, с тех пор это стало традицией. Улицу стали перекрывать не только на Новый год, а также на празднование Дня города, для проведения различных фестивалей. Последний год специалисты стали всерьез обсуждать пешеходизацию улицы Ленина. Бывшая вице-мэр Анна Терешкова после ухода с поста сообщила, что эксперты уже разрабатывают соответствующий проект, однако позже оказались что слова экс-чиновницы исказили, а на пешеходизацию у мэрии нет денег.