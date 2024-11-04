В филармонии Новосибирска рассказали, возглавит ли Анна Терешкова учреждение

До сих пор официального подтверждения о переходе Терешковой на новую должность не поступало. В Министерстве культуры Новосибирской области отказались комментировать кадровый вопрос, указав лишь, что в настоящее время идут собеседования с несколькими кандидатами на эту должность, сообщает НГС.