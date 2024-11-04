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Posted 4 ноября, 10:42

Published 4 ноября, 10:42

Modified 4 ноября, 10:42

Updated 4 ноября, 10:42

Анна Терешкова

В филармонии Новосибирска рассказали, возглавит ли Анна Терешкова учреждение

4 ноября 2024, 10:42
Фото: Иван Колодеев. atas.info. Анна Терешкова
Бывшая вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова может возглавить Новосибирскую государственную филармонию. Информация о ее возможном назначении впервые появилась в конце октября.

До сих пор официального подтверждения о переходе Терешковой на новую должность не поступало. В Министерстве культуры Новосибирской области отказались комментировать кадровый вопрос, указав лишь, что в настоящее время идут собеседования с несколькими кандидатами на эту должность, сообщает НГС.

Минкульт также не дал однозначного ответа изданию, уточнив, что рассматриваются «различные кандидатуры» для замещения вакантной позиции.

Анна Терешкова с 2014 года возглавляла департамент культуры мэрии, а в 2022 году стала вице-мэром, на своем посту она занималась развитием культурных и общественных пространств города.

На данный момент обязанности руководителя филармонии временно исполняет Елена Алябьева, с 14 августа заменившая Ирину Устинову, которая покинула пост в середине лета.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Мэрия#Анна Терешкова#Минкульт#Филармония
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