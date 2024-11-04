В филармонии Новосибирска рассказали, возглавит ли Анна Терешкова учреждение

Posted 4 ноября, 10:42
Published 4 ноября, 10:42
Modified 4 ноября, 10:42
Updated 4 ноября, 10:42
До сих пор официального подтверждения о переходе Терешковой на новую должность не поступало. В Министерстве культуры Новосибирской области отказались комментировать кадровый вопрос, указав лишь, что в настоящее время идут собеседования с несколькими кандидатами на эту должность, сообщает НГС.
Минкульт также не дал однозначного ответа изданию, уточнив, что рассматриваются «различные кандидатуры» для замещения вакантной позиции.
Анна Терешкова с 2014 года возглавляла департамент культуры мэрии, а в 2022 году стала вице-мэром, на своем посту она занималась развитием культурных и общественных пространств города.
На данный момент обязанности руководителя филармонии временно исполняет Елена Алябьева, с 14 августа заменившая Ирину Устинову, которая покинула пост в середине лета.