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Posted 4 ноября, 11:20

Published 4 ноября, 11:20

Modified 4 ноября, 11:20

Updated 4 ноября, 11:20

Зажигалка в темноте

В Госдуме готовят законопроект о штрафах за продажу зажигалок детям

4 ноября 2024, 11:20
Фото: 1MI. Зажигалка в темноте
Госдума России на подходе к рассмотрению нового законопроекта, который предполагает введение строгих штрафов за реализацию зажигалок и газовых баллончиков для их заправки несовершеннолетним. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал, какие штрафы могут грозить гражданам.

Володин уточнил, что размеры штрафов будут варьироваться в зависимости от категории нарушителя. Для физических лиц штраф может достигать 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, а юридические лица рискуют получить штраф в размере до 600 тысяч рублей.

«Ожидается, что прибыль от продажи газосодержащей продукции вряд ли сможет компенсировать такие штрафы», — приводит слова Володина издание «Мойка78».

По данным Володина, с 2016 года более 800 детей стали жертвами токсикомании, вызванной использованием зажигалок, баллончиков и других газосодержащих бытовых товаров. Угроза не ограничивается лишь токсичностью: в ряде случаев несовершеннолетние применяют эти предметы в рискованных играх, что создает потенциальную опасность для их здоровья и может привести к пожарам или другим критическим инцидентам.

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#Алина Гурицкая#Общество#Россия#Госдума#Штрафы#Законопроект#Несовершеннолетние#Токсикомания
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