В Госдуме готовят законопроект о штрафах за продажу зажигалок детям

По данным Володина, с 2016 года более 800 детей стали жертвами токсикомании, вызванной использованием зажигалок, баллончиков и других газосодержащих бытовых товаров. Угроза не ограничивается лишь токсичностью: в ряде случаев несовершеннолетние применяют эти предметы в рискованных играх, что создает потенциальную опасность для их здоровья и может привести к пожарам или другим критическим инцидентам.