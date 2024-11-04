В Госдуме готовят законопроект о штрафах за продажу зажигалок детям

Posted 4 ноября, 11:20
Published 4 ноября, 11:20
Modified 4 ноября, 11:20
Updated 4 ноября, 11:20
Володин уточнил, что размеры штрафов будут варьироваться в зависимости от категории нарушителя. Для физических лиц штраф может достигать 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 300 тысяч рублей, а юридические лица рискуют получить штраф в размере до 600 тысяч рублей.
«Ожидается, что прибыль от продажи газосодержащей продукции вряд ли сможет компенсировать такие штрафы», — приводит слова Володина издание «Мойка78».
По данным Володина, с 2016 года более 800 детей стали жертвами токсикомании, вызванной использованием зажигалок, баллончиков и других газосодержащих бытовых товаров. Угроза не ограничивается лишь токсичностью: в ряде случаев несовершеннолетние применяют эти предметы в рискованных играх, что создает потенциальную опасность для их здоровья и может привести к пожарам или другим критическим инцидентам.