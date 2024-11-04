atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 10:22

Published 4 ноября, 10:22

Modified 4 ноября, 10:22

Updated 4 ноября, 10:22

Работа за ноутбуком

В Новосибирске 5 ноября начнется последняя в 2024 году короткая рабочая неделя

4 ноября 2024, 10:22
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Работа за ноутбуком
Последняя короткая рабочая неделя этого года стартует 5 ноября. Это связано с тем, что День народного единства выпал на понедельник, 4 ноября.

День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпал в этом году на понедельник, предоставив жителям города дополнительный выходной. Таким образом, рабочая неделя для новосибирцев продлится с 5 по 8 ноября.

Этот выходной стал возможен благодаря переносу рабочего дня на субботу, 2 ноября. Это дало жителям возможность провести День народного единства с родными и близкими, не отвлекаясь на рабочие дела.

Стоит отметить, что 2024 год был богат на короткие рабочие недели — их было семь. Такая практика особенно удобна для планирования отдыха и помогает распределить праздничные выходные на протяжении всего года.

Народные приметы на 5 ноября: что нельзя делать в День Якова
Узнать подробнее
Читайте также:
Утвержден график выходных и рабочих дней — как отдыхаем в 2025 годуДополнительные выходные в 2025 году: все даты здесьСотрудники придумали, как продлить отдых в День народного единства — делимся секретомКогда выгоднее брать отпуск в 2025 году: советы эксперта
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирская область#Праздник#Отдых#Работа#День народного единства#Офис
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика