В Новосибирске 5 ноября начнется последняя в 2024 году короткая рабочая неделя

Posted 4 ноября, 10:22
Published 4 ноября, 10:22
Modified 4 ноября, 10:22
Updated 4 ноября, 10:22
День народного единства, который отмечают 4 ноября, выпал в этом году на понедельник, предоставив жителям города дополнительный выходной. Таким образом, рабочая неделя для новосибирцев продлится с 5 по 8 ноября.
Этот выходной стал возможен благодаря переносу рабочего дня на субботу, 2 ноября. Это дало жителям возможность провести День народного единства с родными и близкими, не отвлекаясь на рабочие дела.
Стоит отметить, что 2024 год был богат на короткие рабочие недели — их было семь. Такая практика особенно удобна для планирования отдыха и помогает распределить праздничные выходные на протяжении всего года.