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Posted 4 ноября, 05:25

Published 4 ноября, 05:25

Modified 4 ноября, 05:27

Updated 4 ноября, 05:27

Здание Заксобрания

В Новосибирске Холл Заксобрания отремонтируют за 40 миллионов рублей

4 ноября 2024, 05:25
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Здание Заксобрания
В региональном парламенте объявлен тендер на капитальный ремонт холла Заксобрания, расположенного на первом этаже здания.

Начальная стоимость контракта составляет почти 40 миллионов рублей, а окончание работ запланировано на 1 сентября 2025 года. Согласно условиям тендера, подрядчику предстоит выполнить несколько ключевых задач. В частности, планируется демонтаж части облицовки стен из мраморных плит и установка новой облицовки колонн и пилонов в тамбуре главного входа с использованием мрамора и травертина. Также предусмотрена облицовка полов, ступеней и площадок лестницы гранитными плитами.

В проекте контракта прописаны строгие штрафные санкции за несоблюдение сроков выполнения работ. Это направлено на обеспечение соблюдения временных рамок и качества выполнения обязательств подрядчиком.

Это не первый ремонт в здании Заксобрания. В 2022 году ГКУ «Хозяйственное управление» проводило тендер на капитальный ремонт холлов 2 и 3 этажей. Тендер на сумму 60 миллионов рублей выиграла компания ООО «Прогрессстройгрупп», но подрядчик не справился с установленными сроками и получил 45 миллионов рублей из бюджета. В результате контракт был расторгнут, и заказчик обратился в суд с требованием вернуть средства, включая пени и проценты. В ответ «Прогрессстройгрупп» подал встречный иск на 15 миллионов рублей за выполненные работы.

Несмотря на юридические разбирательства, работы в холлах 2 и 3 этажей были завершены к лету 2024 года. В настоящее время в Заксобрании завершается ремонт лестницы к главному входу.

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