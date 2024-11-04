В Новосибирске Холл Заксобрания отремонтируют за 40 миллионов рублей

Posted 4 ноября, 05:25
Published 4 ноября, 05:25
Modified 4 ноября, 05:27
Updated 4 ноября, 05:27
Начальная стоимость контракта составляет почти 40 миллионов рублей, а окончание работ запланировано на 1 сентября 2025 года. Согласно условиям тендера, подрядчику предстоит выполнить несколько ключевых задач. В частности, планируется демонтаж части облицовки стен из мраморных плит и установка новой облицовки колонн и пилонов в тамбуре главного входа с использованием мрамора и травертина. Также предусмотрена облицовка полов, ступеней и площадок лестницы гранитными плитами.
В проекте контракта прописаны строгие штрафные санкции за несоблюдение сроков выполнения работ. Это направлено на обеспечение соблюдения временных рамок и качества выполнения обязательств подрядчиком.
Это не первый ремонт в здании Заксобрания. В 2022 году ГКУ «Хозяйственное управление» проводило тендер на капитальный ремонт холлов 2 и 3 этажей. Тендер на сумму 60 миллионов рублей выиграла компания ООО «Прогрессстройгрупп», но подрядчик не справился с установленными сроками и получил 45 миллионов рублей из бюджета. В результате контракт был расторгнут, и заказчик обратился в суд с требованием вернуть средства, включая пени и проценты. В ответ «Прогрессстройгрупп» подал встречный иск на 15 миллионов рублей за выполненные работы.
Несмотря на юридические разбирательства, работы в холлах 2 и 3 этажей были завершены к лету 2024 года. В настоящее время в Заксобрании завершается ремонт лестницы к главному входу.