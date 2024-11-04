В Новосибирске Холл Заксобрания отремонтируют за 40 миллионов рублей

Это не первый ремонт в здании Заксобрания. В 2022 году ГКУ «Хозяйственное управление» проводило тендер на капитальный ремонт холлов 2 и 3 этажей. Тендер на сумму 60 миллионов рублей выиграла компания ООО «Прогрессстройгрупп», но подрядчик не справился с установленными сроками и получил 45 миллионов рублей из бюджета. В результате контракт был расторгнут, и заказчик обратился в суд с требованием вернуть средства, включая пени и проценты. В ответ «Прогрессстройгрупп» подал встречный иск на 15 миллионов рублей за выполненные работы.