В Новосибирске начали подготовку первого ледового катка, несмотря на отсутствие снега

Posted 4 ноября, 09:28
Published 4 ноября, 09:28
Modified 4 ноября, 09:30
Updated 4 ноября, 09:30
Оживленные работы в Центральном парке заметили местные жители, о чем сообщает VN.ru. В прошлом году каток открылся 5 декабря. Тогда стоимость катания для детей до 13 лет и пенсионеров составляла 83 рубля в час, для взрослых — 156 рублей. Обладатели собственных коньков могли наслаждаться ледовой площадкой бесплатно. Закрытие катка состоялось 3 марта, когда наступила календарная весна и плюсовая температура.
Ожидается, что в этом году, помимо Центрального парка, в Новосибирске зальют 52 катка, на 15 из которых будут работать пункты проката коньков, как сообщили в пресс-центре мэрии города. Конкретная дата открытия катка в Центральном парке пока не озвучена.
Отметим, что снега в Новосибирске пока не наблюдается, а температура держится выше нуля. Синоптики прогнозируют, что снежный покров начнет формироваться после 10 ноября.