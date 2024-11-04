В Новосибирске начали подготовку первого ледового катка, несмотря на отсутствие снега

Оживленные работы в Центральном парке заметили местные жители, о чем сообщает VN.ru. В прошлом году каток открылся 5 декабря. Тогда стоимость катания для детей до 13 лет и пенсионеров составляла 83 рубля в час, для взрослых — 156 рублей. Обладатели собственных коньков могли наслаждаться ледовой площадкой бесплатно. Закрытие катка состоялось 3 марта, когда наступила календарная весна и плюсовая температура.