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Posted 4 ноября, 09:28

Published 4 ноября, 09:28

Modified 4 ноября, 09:30

Updated 4 ноября, 09:30

Ледовый каток

В Новосибирске начали подготовку первого ледового катка, несмотря на отсутствие снега

4 ноября 2024, 09:28
Фото: 1MI. Ледовый каток
В Центральном парке Новосибирска началась подготовка к открытию первого катка этой зимы. Хотя снег в городе еще не выпал, рабочие уже расставили заграждения и сигнальную ленту, обозначив территорию будущей ледовой площадки.

Оживленные работы в Центральном парке заметили местные жители, о чем сообщает VN.ru. В прошлом году каток открылся 5 декабря. Тогда стоимость катания для детей до 13 лет и пенсионеров составляла 83 рубля в час, для взрослых — 156 рублей. Обладатели собственных коньков могли наслаждаться ледовой площадкой бесплатно. Закрытие катка состоялось 3 марта, когда наступила календарная весна и плюсовая температура.

Ожидается, что в этом году, помимо Центрального парка, в Новосибирске зальют 52 катка, на 15 из которых будут работать пункты проката коньков, как сообщили в пресс-центре мэрии города. Конкретная дата открытия катка в Центральном парке пока не озвучена.

Отметим, что снега в Новосибирске пока не наблюдается, а температура держится выше нуля. Синоптики прогнозируют, что снежный покров начнет формироваться после 10 ноября.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Центральный парк#Новый год#Зима#Снег#Ледовой каток
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