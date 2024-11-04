В Новосибирске начали поштуно продавать новогодние шары

Ассортимент игрушек представлен как отдельными украшениями, так и наборами. Обычные шарики для ёлки стоят от 19 рублей за штуку, а наборы из нескольких шаров обойдутся в 199–299 рублей. Также можно приобрести фигурки в виде звёздочек, снеговиков и шишек, цены на которые варьируются от 49 до 199 рублей.