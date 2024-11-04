В Новосибирске начали поштуно продавать новогодние шары

Posted 4 ноября, 09:35
Published 4 ноября, 09:35
Modified 4 ноября, 09:37
Updated 4 ноября, 09:37
Один из гипермаркетов крупной сети первым выложил новогодние товары, привлекая внимание покупателей разнообразием ассортимента. Жители, в свою очередь, замечают, что в других крупных магазинах такие украшения еще не появились.
Ассортимент игрушек представлен как отдельными украшениями, так и наборами. Обычные шарики для ёлки стоят от 19 рублей за штуку, а наборы из нескольких шаров обойдутся в 199–299 рублей. Также можно приобрести фигурки в виде звёздочек, снеговиков и шишек, цены на которые варьируются от 49 до 199 рублей.
Покупатели сравнивают цены в магазинах с предложениями маркетплейсов. На онлайн-платформах стоимость украшений может быть выше, особенно на дизайнерские наборы. Например, набор из шести ёлочных шаров на маркетплейсах обойдётся покупателям в 250–550 рублей, а мишура и дождик — от 50 рублей за штуку.