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Posted 4 ноября, 09:35

Published 4 ноября, 09:35

Modified 4 ноября, 09:37

Updated 4 ноября, 09:37

Елочные игрушки

В Новосибирске начали поштуно продавать новогодние шары

4 ноября 2024, 09:35
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Елочные игрушки
В магазинах Новосибирска началась продажа новогодних украшений, и жители уже могут выбирать ёлочные игрушки, гирлянды и мишуру для праздничного оформления своих домов. Интересно, что в этом году игрушки можно купить поштучно.

Один из гипермаркетов крупной сети первым выложил новогодние товары, привлекая внимание покупателей разнообразием ассортимента. Жители, в свою очередь, замечают, что в других крупных магазинах такие украшения еще не появились.

Ассортимент игрушек представлен как отдельными украшениями, так и наборами. Обычные шарики для ёлки стоят от 19 рублей за штуку, а наборы из нескольких шаров обойдутся в 199–299 рублей. Также можно приобрести фигурки в виде звёздочек, снеговиков и шишек, цены на которые варьируются от 49 до 199 рублей.

Покупатели сравнивают цены в магазинах с предложениями маркетплейсов. На онлайн-платформах стоимость украшений может быть выше, особенно на дизайнерские наборы. Например, набор из шести ёлочных шаров на маркетплейсах обойдётся покупателям в 250–550 рублей, а мишура и дождик — от 50 рублей за штуку.

Новогодние игрушки появились в магазинах Новосибирска — изучаем цены
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#Алина Гурицкая#Культура#Эксклюзив#Новосибирск#Цены#Магазины#Гирлянды#Новогодние украшения#Мишура#Ёлочные игрушки
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