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Posted 4 ноября, 07:35

Published 4 ноября, 07:35

Modified 4 ноября, 07:37

Updated 4 ноября, 07:37

Проход к станции метро

В Новосибирске нового подрядчика для станции метро «Спортивная» определят в декабре

4 ноября 2024, 07:35
Фото: Алина Гурицкая. atas.info. Проход к станции метро
В Новосибирске в декабре будет назван новый генеральный подрядчик для завершения строительства станции метро «Спортивная». Заключение контракта состоится после положительной оценки сметной стоимости проекта, которую ожидают от Главгосэкспертизы.

Документы планируется подать на проверку 2 декабря, сообщили VN.ru в мэрии Новосибирска. Городская администрация уверяет, что станция «Спортивная» будет введена в эксплуатацию в 2025 году. Однако точные сроки завершения строительства зависят от выводов Главгосэкспертизы и последующего утверждения бюджета на оставшиеся работы. В случае положительного заключения новая подрядная организация сможет приступить к возобновлению работ уже в конце зимы.

Строительство «Спортивной» стало одной из самых затянутых и обсуждаемых тем среди жителей Новосибирска. Станция метро «Спортивная» находится в стадии строительства с 2019 года. За это время сроки завершения проекта неоднократно сдвигались, а смета подвергалась пересмотру из-за выявленных отклонений от проекта. В августе 2024 года контракт с прежним подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой» — был расторгнут, что потребовало поиска нового исполнителя для завершения долгостроя.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Строительство#Бюджет#Контракт#Подрядчик#Станция метро
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