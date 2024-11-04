В Новосибирске нового подрядчика для станции метро «Спортивная» определят в декабре

Строительство «Спортивной» стало одной из самых затянутых и обсуждаемых тем среди жителей Новосибирска. Станция метро «Спортивная» находится в стадии строительства с 2019 года. За это время сроки завершения проекта неоднократно сдвигались, а смета подвергалась пересмотру из-за выявленных отклонений от проекта. В августе 2024 года контракт с прежним подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой» — был расторгнут, что потребовало поиска нового исполнителя для завершения долгостроя.