В Новосибирске нового подрядчика для станции метро «Спортивная» определят в декабре

Posted 4 ноября, 07:35
Published 4 ноября, 07:35
Modified 4 ноября, 07:37
Updated 4 ноября, 07:37
Документы планируется подать на проверку 2 декабря, сообщили VN.ru в мэрии Новосибирска. Городская администрация уверяет, что станция «Спортивная» будет введена в эксплуатацию в 2025 году. Однако точные сроки завершения строительства зависят от выводов Главгосэкспертизы и последующего утверждения бюджета на оставшиеся работы. В случае положительного заключения новая подрядная организация сможет приступить к возобновлению работ уже в конце зимы.
Строительство «Спортивной» стало одной из самых затянутых и обсуждаемых тем среди жителей Новосибирска. Станция метро «Спортивная» находится в стадии строительства с 2019 года. За это время сроки завершения проекта неоднократно сдвигались, а смета подвергалась пересмотру из-за выявленных отклонений от проекта. В августе 2024 года контракт с прежним подрядчиком — компанией «СпецТрансСтрой» — был расторгнут, что потребовало поиска нового исполнителя для завершения долгостроя.