В Новосибирске полицейская LADA вылетела на тротуар после жесткого ДТП

Posted 4 ноября, 05:39
Published 4 ноября, 05:39
Modified 4 ноября, 05:41
Updated 4 ноября, 05:41
Авария произошла на перекрестке Советского шоссе и улицы Петухова, пишут очевидцы в сообществе АСТ-54. Предварительно известно, что инцидент произошел из-за того, что оба автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке. В результате столкновения полицейский автомобиль пробил ограждение и вылетел на тротуар. На месте происшествия незамедлительно прибыли медики, однако, к счастью, ни один из участников ДТП не пострадал.
По информации пресс-службы регионального управления МВД, за рулем полицейского LADA Largus находился 22-летний сотрудник, который двигался со включенной световой и звуковой сигнализацией со стороны улицы Громова. В это время 45-летний водитель Toyota не пропустил служебное авто, что и привело к столкновению.
Фотографии с места аварии свидетельствуют о значительных повреждениях полицейского автомобиля: у него пострадали правая дверь и бампер, а сам автомобиль оказался на газоне. В настоящее время уточняется информация о состоянии экипажа полиции в областном главке МВД.