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Posted 4 ноября, 05:39

Published 4 ноября, 05:39

Modified 4 ноября, 05:41

Updated 4 ноября, 05:41

Кадры аварии

В Новосибирске полицейская LADA вылетела на тротуар после жесткого ДТП

4 ноября 2024, 05:39
Фото: АСТ-54. Кадры аварии
В Кировском районе Новосибирска произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием служебного автомобиля LADA Largus и легкового седана Toyota Corona Premio.

Авария произошла на перекрестке Советского шоссе и улицы Петухова, пишут очевидцы в сообществе АСТ-54. Предварительно известно, что инцидент произошел из-за того, что оба автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке. В результате столкновения полицейский автомобиль пробил ограждение и вылетел на тротуар. На месте происшествия незамедлительно прибыли медики, однако, к счастью, ни один из участников ДТП не пострадал.

По информации пресс-службы регионального управления МВД, за рулем полицейского LADA Largus находился 22-летний сотрудник, который двигался со включенной световой и звуковой сигнализацией со стороны улицы Громова. В это время 45-летний водитель Toyota не пропустил служебное авто, что и привело к столкновению.

Фотографии с места аварии свидетельствуют о значительных повреждениях полицейского автомобиля: у него пострадали правая дверь и бампер, а сам автомобиль оказался на газоне. В настоящее время уточняется информация о состоянии экипажа полиции в областном главке МВД.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#ДТП#МВД#Полицейский#Перекресток#Правила дорожного движения
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