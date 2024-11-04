В Новосибирске полицейская LADA вылетела на тротуар после жесткого ДТП

Авария произошла на перекрестке Советского шоссе и улицы Петухова, пишут очевидцы в сообществе АСТ-54. Предварительно известно, что инцидент произошел из-за того, что оба автомобиля не смогли разъехаться на перекрестке. В результате столкновения полицейский автомобиль пробил ограждение и вылетел на тротуар. На месте происшествия незамедлительно прибыли медики, однако, к счастью, ни один из участников ДТП не пострадал.