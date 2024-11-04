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Posted 4 ноября, 03:45

Published 4 ноября, 03:45

Modified 4 ноября, 03:47

Updated 4 ноября, 03:47

Ретро-автомобиль

В Новосибирске за 11 млн рублей продают коллекцию ретро-автомобилей

4 ноября 2024, 03:45
Фото: Авито. Ретро-автомобиль
В Новосибирске выставлена на продажу уникальная коллекция советских ретроавтомобилей, состоящая из пяти экземпляров, за 11 миллионов рублей.

Все автомобили, по словам продавца, находятся в идеальном состоянии, на ходу и имеют необходимые документы. В коллекции представлены такие легендарные марки, как ЗИМ 3.5 МТ, ГАЗ-21, ГАЗ-69, «Победа» и «Москвич». Самая старая модель была выпущена в 1948 году, а самая молодая — в 1960 году.

Продавец, Александр, рассказывает, что собирал эти автомобили по всему региону в течение нескольких лет, восстанавливая их с использованием оригинальных деталей. Он подчеркивает, что каждая машина находится на учете в ГИБДД и готова к передаче новому владельцу. Продавец предлагает продажу только оптом, без возможности раздельной покупки.

Ретро-автомобилиРетро-автомобили
Ретро-автомобилиРетро-автомобили
Ретро-автомобилиРетро-автомобили
Ретро-автомобилиРетро-автомобили
Ретро-автомобилиРетро-автомобили
Ретро-автомобилиРетро-автомобили
Ретро-автомобили. Фото: Авито

Отдельного внимания заслуживает лимузин ЗИМ, который был разработан в 50-х годах как представительский автомобиль. По словам владельца, найти эту модель в хорошем состоянии довольно сложно, что добавляет ценности всей коллекции.

Кроме того, продавец готов организовать доставку коллекции автовозом в любую точку России, что делает предложение еще более привлекательным. Также он рассматривает возможность обмена на автомобили марок Lexus или Toyota.

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#Алина Гурицкая#Транспорт#Новосибирск#Продажа#Коллекция#Коллекционеры#Ретроавтомобили
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