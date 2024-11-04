В Новосибирске за 11 млн рублей продают коллекцию ретро-автомобилей

Posted 4 ноября, 03:45
Published 4 ноября, 03:45
Modified 4 ноября, 03:47
Updated 4 ноября, 03:47
Все автомобили, по словам продавца, находятся в идеальном состоянии, на ходу и имеют необходимые документы. В коллекции представлены такие легендарные марки, как ЗИМ 3.5 МТ, ГАЗ-21, ГАЗ-69, «Победа» и «Москвич». Самая старая модель была выпущена в 1948 году, а самая молодая — в 1960 году.
Продавец, Александр, рассказывает, что собирал эти автомобили по всему региону в течение нескольких лет, восстанавливая их с использованием оригинальных деталей. Он подчеркивает, что каждая машина находится на учете в ГИБДД и готова к передаче новому владельцу. Продавец предлагает продажу только оптом, без возможности раздельной покупки.
Отдельного внимания заслуживает лимузин ЗИМ, который был разработан в 50-х годах как представительский автомобиль. По словам владельца, найти эту модель в хорошем состоянии довольно сложно, что добавляет ценности всей коллекции.
Кроме того, продавец готов организовать доставку коллекции автовозом в любую точку России, что делает предложение еще более привлекательным. Также он рассматривает возможность обмена на автомобили марок Lexus или Toyota.