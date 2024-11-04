В Новосибирске за 11 млн рублей продают коллекцию ретро-автомобилей

Продавец, Александр, рассказывает, что собирал эти автомобили по всему региону в течение нескольких лет, восстанавливая их с использованием оригинальных деталей. Он подчеркивает, что каждая машина находится на учете в ГИБДД и готова к передаче новому владельцу. Продавец предлагает продажу только оптом, без возможности раздельной покупки.