В Новосибирске завершены ремонтные работы на теплосети после коммунальной аварии

Posted 4 ноября, 08:07
Published 4 ноября, 08:07
Modified 4 ноября, 08:09
Updated 4 ноября, 08:09
Специалисты завершили ремонтные работы в 1:30 ночи, и к 5 утра теплоснабжение, по словам компании, было полностью восстановлено.
Авария произошла 3 ноября в районе улиц Бориса Богаткова и Толстого. Примерно в 07:30 был обнаружен дефект на теплосети, из-за которого горячий теплоноситель вышел на поверхность. Очевидцы рассказали, что улица Сакко и Ванцетти оказалась залита горячей водой, а на проезжей части образовался поток кипятка.
СГК уточнила, что аварийные задвижки не были перекрыты, чтобы избежать отключения теплоснабжения других домов в районе аварии. Это позволило оперативно приступить к ремонтным работам и минимизировать неудобства для горожан. На данный момент теплосеть функционирует в штатном режиме, и подача тепла в дома восстановлена.