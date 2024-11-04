В Новосибирске завершены ремонтные работы на теплосети после коммунальной аварии

СГК уточнила, что аварийные задвижки не были перекрыты, чтобы избежать отключения теплоснабжения других домов в районе аварии. Это позволило оперативно приступить к ремонтным работам и минимизировать неудобства для горожан. На данный момент теплосеть функционирует в штатном режиме, и подача тепла в дома восстановлена.