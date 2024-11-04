atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 4 ноября, 08:07

Published 4 ноября, 08:07

Modified 4 ноября, 08:09

Updated 4 ноября, 08:09

Теплосеть на улице Петропавловской

В Новосибирске завершены ремонтные работы на теплосети после коммунальной аварии

4 ноября 2024, 08:07
Фото: СГК. Теплосеть на улице Петропавловской
В Новосибирске ликвидировали последствия коммунальной аварии на улице Сакко и Ванцетти, в результате которой улицу затопило кипятком, сообщили в СГК.

Специалисты завершили ремонтные работы в 1:30 ночи, и к 5 утра теплоснабжение, по словам компании, было полностью восстановлено.

Авария произошла 3 ноября в районе улиц Бориса Богаткова и Толстого. Примерно в 07:30 был обнаружен дефект на теплосети, из-за которого горячий теплоноситель вышел на поверхность. Очевидцы рассказали, что улица Сакко и Ванцетти оказалась залита горячей водой, а на проезжей части образовался поток кипятка.

СГК уточнила, что аварийные задвижки не были перекрыты, чтобы избежать отключения теплоснабжения других домов в районе аварии. Это позволило оперативно приступить к ремонтным работам и минимизировать неудобства для горожан. На данный момент теплосеть функционирует в штатном режиме, и подача тепла в дома восстановлена.

Когда включат отопление и горячую воду в Новосибирске — сроки и даты
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске десятки домов остались без отопления из-за аварииДесятки квартир затопило после коммунальной аварии — что делать жителямПорыв за порывом: хроника коммунального коллапса в Новосибирске осенью-2024
#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Авария#Горячая вода#Ремонтные работы#Теплосеть#СГК
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика