Весь город завалит снегом: появился уточненный прогноз погоды на ноябрь

Середина ноября может принести обильные снегопады, чередующиеся с дождями, при этом дневная температура составит около -4 градусов, а ночная опустится до -7. Наиболее снежным днем, по данным Gismeteo, станет 15 ноября, когда ожидается -4…-5 градусов. В конце ноября дневная температура снизится до -7 градусов, а ночная — до -8. На последний день месяца (30 ноября) намечается наиболее холодная погода: -7 градусов и днем, и ночью.