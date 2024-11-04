Весь город завалит снегом: появился уточненный прогноз погоды на ноябрь

Posted 4 ноября, 07:09
Published 4 ноября, 07:09
Modified 4 ноября, 07:09
Updated 4 ноября, 07:09
Согласно прогнозу Gismeteo, жителей Новосибирска ждет относительно спокойное похолодание. В начале ноября дневные температуры останутся в районе -1…+5 градусов, ночные — от -5 до -1. В первой половине месяца потепление достигнет пика 4 ноября, когда днем ожидается до +11 градусов, а ночью до +7. Это будет самым теплым днем месяца, и после него температурная кривая начнет плавно снижаться.
Середина ноября может принести обильные снегопады, чередующиеся с дождями, при этом дневная температура составит около -4 градусов, а ночная опустится до -7. Наиболее снежным днем, по данным Gismeteo, станет 15 ноября, когда ожидается -4…-5 градусов. В конце ноября дневная температура снизится до -7 градусов, а ночная — до -8. На последний день месяца (30 ноября) намечается наиболее холодная погода: -7 градусов и днем, и ночью.
Прогноз обещает преимущественно облачные дни, а солнечное небо покажется лишь 5 и 6 ноября. Осадки ожидаются почти весь месяц — 27 дней из 30.
Прогноз Яндекс.Погоды существенно отличается от Gismeteo, обещая более стремительное наступление морозов. Начало ноября, по этому прогнозу, будет чуть теплее, чем у других сервисов: днем около +2…+3 градусов, ночью — -3…+3. Пик температуры ожидается также 4 ноября, с дневной отметкой в +12 градусов и ночной на уровне 0. Однако после этого потепления начнется резкое похолодание.
К середине месяца, по данным Яндекс.Погоды, температура днем опустится до -2…-6 градусов, ночью — до -7. Синоптики также предполагают обильные снегопады, которые смогут сформировать постоянный снежный покров. Ближе к концу ноября ожидаются настоящие морозы: дневная температура может достигать -17 градусов, а ночная — до -22. Самым холодным днем станет 23 ноября, когда температура днем составит -17, а ночью -22 градуса.
Большую часть месяца также ожидается облачность, а солнечными днями станут 23–25 ноября. По количеству осадков ноябрь будет богат: осадки предсказываются на 20 из 30 дней. В середине месяца, 9 ноября, возможно, пройдет сильный снег при температуре -2…-1 градуса.
Наиболее мягкий сценарий ноября предлагает WorldWeather, предсказывая, что плюсовые температуры продержатся до середины месяца. Начало ноября, по данным этого сервиса, обещает дневные температуры в диапазоне +1…+4 градусов, ночные — -2…-5. Как и у других сервисов, самым теплым днем станет 4 ноября, когда днем воздух прогреется до +10 градусов, а ночью — до +7.
Похолодание начнется ближе к середине месяца, но останется умеренным: днем прогнозируется -3…+4 градуса, ночью — около -11. Снегопады в этот период будут не столь обильными, как по данным других сервисов, и в целом влажность месяца окажется умеренной — осадки ожидаются лишь на 12 дней из 30. К концу ноября дневные температуры достигнут -9 градусов, ночные — -13. Предварительно самым холодным днем станет 28–29 ноября, когда днем температура составит -9, а ночью -13 градусов.
Облачность сохранится большую часть месяца, с редкими просветлениями: переменная облачность прогнозируется на 8 дней. Наиболее снежный день ожидается 11 ноября, с дневной температурой 0…+1 градус.
Прогнозы погоды на ноябрь в Новосибирске от разных сервисов сильно различаются. Gismeteo предсказывает постепенное и сбалансированное похолодание с постоянной облачностью и небольшими просветами в начале месяца. Яндекс.Погода обещает резкое похолодание и сильные морозы к концу месяца, а WorldWeather строит более мягкий сценарий, обещая плюсовые температуры до середины ноября и умеренное похолодание к концу месяца.