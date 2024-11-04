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Posted 4 ноября, 02:39

Published 4 ноября, 02:39

Modified 4 ноября, 02:41

Updated 4 ноября, 02:41

Пожарные автомобили

За один праздничный день новосибирцы устроили 10 пожаров

4 ноября 2024, 02:39
Фото: 1MI. Пожарные автомобили

В Новосибирской области МЧС за сутки потушили 10 пожаров

В Новосибирске сотрудники МЧС за последние сутки выезжали на вызовы 14 раз, из которых 10 случаев оказались пожарами, а четыре — ДТП, сообщили в ГУ МЧС России по Новосибирской области. Сейчас пожарные работают в усиленном режиме.

Среди вызовов особо выделился пожар в пятиэтажном доме на улице Сибирская, случившийся 2 ноября. По информации ведомства, из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек. Однако троих жильцов, включая пожилых и людей с ограниченными возможностями, пришлось выводить с помощью специальных спасательных устройств. В одной из квартир пожарные обнаружили 75-летнюю женщину без признаков жизни; прибывшие медики констатировали её смерть. Пожарные ликвидировали огонь за 23 минуты на площади 3 квадратных метра, в тушении участвовали 37 сотрудников и 12 единиц техники.

Кроме того, ночью 3 ноября произошло ДТП на улице Комсомольской, где автомобиль врезался в препятствие. Пожарные деблокировали двух пострадавших, водителя и пассажира, из повреждённой машины и передали их врачам для госпитализации.

Ранее также сообщалось об эмоциональной встрече спасенных жителей с сотрудниками МЧС. Пожарные пришли на выписку из роддома к женщине, которую они спасли из огня в Дзержинском районе 29 октября. Спасатели поздравили новоиспеченную маму и вручили ей памятные подарки.

В Новосибирской области за месяц произошло почти 700 пожаров
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#Алина Гурицкая#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Спасатели#МЧС#Безопасность#Эвакуация#Пожары
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