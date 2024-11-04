За один праздничный день новосибирцы устроили 10 пожаров

Posted 4 ноября, 02:39
Published 4 ноября, 02:39
Modified 4 ноября, 02:41
Updated 4 ноября, 02:41
Среди вызовов особо выделился пожар в пятиэтажном доме на улице Сибирская, случившийся 2 ноября. По информации ведомства, из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек. Однако троих жильцов, включая пожилых и людей с ограниченными возможностями, пришлось выводить с помощью специальных спасательных устройств. В одной из квартир пожарные обнаружили 75-летнюю женщину без признаков жизни; прибывшие медики констатировали её смерть. Пожарные ликвидировали огонь за 23 минуты на площади 3 квадратных метра, в тушении участвовали 37 сотрудников и 12 единиц техники.
Кроме того, ночью 3 ноября произошло ДТП на улице Комсомольской, где автомобиль врезался в препятствие. Пожарные деблокировали двух пострадавших, водителя и пассажира, из повреждённой машины и передали их врачам для госпитализации.
Ранее также сообщалось об эмоциональной встрече спасенных жителей с сотрудниками МЧС. Пожарные пришли на выписку из роддома к женщине, которую они спасли из огня в Дзержинском районе 29 октября. Спасатели поздравили новоиспеченную маму и вручили ей памятные подарки.