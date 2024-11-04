За один праздничный день новосибирцы устроили 10 пожаров

Среди вызовов особо выделился пожар в пятиэтажном доме на улице Сибирская, случившийся 2 ноября. По информации ведомства, из здания самостоятельно эвакуировались 18 человек. Однако троих жильцов, включая пожилых и людей с ограниченными возможностями, пришлось выводить с помощью специальных спасательных устройств. В одной из квартир пожарные обнаружили 75-летнюю женщину без признаков жизни; прибывшие медики констатировали её смерть. Пожарные ликвидировали огонь за 23 минуты на площади 3 квадратных метра, в тушении участвовали 37 сотрудников и 12 единиц техники.