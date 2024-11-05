Анна Терешкова назначена директором Новосибирской государственной филармонии

Анна Васильевна Терешкова ранее занимала должность вице-мэра Новосибирска, а также возглавляла городской департамент культуры, спорта и молодежной политики. Свою карьеру в мэрии она начала в 2014 году, войдя в команду Анатолия Локтя, который дважды побеждал на выборах мэра города. Терешкова оставила пост в мае 2024 года, после того как новым градоначальником был назначен Максим Кудрявцев.