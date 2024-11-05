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Posted 5 ноября, 10:19

Published 5 ноября, 10:19

Modified 5 ноября, 10:21

Updated 5 ноября, 10:21

Вице-мэр осенью 2024

Анна Терешкова назначена директором Новосибирской государственной филармонии

5 ноября 2024, 10:19
Фото: Анна Терешкова / VK. Вице-мэр осенью 2024
Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова официально возглавила Новосибирскую государственную филармонию, о чем сообщили в культурном учреждении.

Новый руководитель был представлен коллективу министром культуры Новосибирской области Юлией Шуклиной. Приказ о назначении подписан 5 ноября, Терешкова уже приступила к исполнению своих обязанностей.

Терешкова заявила, что ее главной задачей на новом посту станет сохранение высокого статуса Новосибирской филармонии. Она подчеркнула, что стремится к укреплению репутации учреждения как одной из лучших филармоний в стране и мире. В своих планах она также видит необходимость консолидации коллектива и активного взаимодействия с сотрудниками.

Анна Васильевна Терешкова ранее занимала должность вице-мэра Новосибирска, а также возглавляла городской департамент культуры, спорта и молодежной политики. Свою карьеру в мэрии она начала в 2014 году, войдя в команду Анатолия Локтя, который дважды побеждал на выборах мэра города. Терешкова оставила пост в мае 2024 года, после того как новым градоначальником был назначен Максим Кудрявцев.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Анна Терешкова#Вице-мэр#Филармония#Министр культуры#Департамент культуры
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