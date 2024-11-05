Анна Терешкова назначена директором Новосибирской государственной филармонии

Posted 5 ноября, 10:19
Published 5 ноября, 10:19
Modified 5 ноября, 10:21
Updated 5 ноября, 10:21
Новый руководитель был представлен коллективу министром культуры Новосибирской области Юлией Шуклиной. Приказ о назначении подписан 5 ноября, Терешкова уже приступила к исполнению своих обязанностей.
Терешкова заявила, что ее главной задачей на новом посту станет сохранение высокого статуса Новосибирской филармонии. Она подчеркнула, что стремится к укреплению репутации учреждения как одной из лучших филармоний в стране и мире. В своих планах она также видит необходимость консолидации коллектива и активного взаимодействия с сотрудниками.
Анна Васильевна Терешкова ранее занимала должность вице-мэра Новосибирска, а также возглавляла городской департамент культуры, спорта и молодежной политики. Свою карьеру в мэрии она начала в 2014 году, войдя в команду Анатолия Локтя, который дважды побеждал на выборах мэра города. Терешкова оставила пост в мае 2024 года, после того как новым градоначальником был назначен Максим Кудрявцев.