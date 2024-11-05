Что делать, если эвакуировали машину

Кроме того, если эвакуатор начал движение, сделать с этим уже ничего не получится. И уж точно не следует пытаться запрыгнуть на эвакуатор, открыть дверь водителя и как-то иначе препятствовать его движению. Машину вернуть это не поможет, а вот схлопотать штраф или более суровое наказание за неадекватное поведение можно очень легко. Не говоря уж о том, что подобные действия подвергают опасности как жизнь самого автовладельца, так и других участников дорожного движения.