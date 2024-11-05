Что делать, если эвакуировали машину

Posted 5 ноября, 16:23
Published 5 ноября, 16:23
Modified 5 ноября, 16:27
Updated 5 ноября, 16:27
Общественная служба новостей разобралась, как поступить, если вашу машину эвакуировали.
Согласно действующему Кодексу об административных правонарушениях (КоАП РФ), эвакуация транспортного средства возможна по целому ряду причин.
Вот наиболее частые из них:
Эвакуировать автомобиль могут также в случае, если он препятствует движению других транспортных средств, например, выезду со стоянки во дворе. Также подобная мера может применяться к автомобилю, у которого обнаружена неисправность, при которой запрещено дальнейшее движение, а также если инспектор ГИБДД отстранил водителя от управления транспортным средством из-за нахождения в нетрезвом виде.
Как можно увидеть, наиболее частой причиной, по которой эвакуируют машину, является неправильная парковка. В этих случаях автомобиль могут эвакуировать даже в отсутствие водителя. В статье 27.13 КоАП РФ «Задержание транспортного средства» перечислены практически все причины эвакуации автомобиля.
Неоплата парковки в месте, где за стоянку нужно платить, не является основанием для эвакуации автомобиля. За подобное нарушение полагается штраф, причем, довольно серьезный. Однако автомобиль может быть эвакуирован, если владелец без оснований оставил его на парковочном месте для инвалидов. В этом случае автомобиль будет эвакуирован, даже если парковка оплачена.
В наше время эвакуировать могут не только легковые автомобили, но также грузовики и мотоциклы. Правила парковки в этом случае распространяются на всех, вне зависимости от транспортного средства.
Работающий мотор не станет препятствием для эвакуации автомобиля, так как в законодательстве не прописано обратного.
Эвакуировать могут машину, которая припаркована по всем правилам, но создает помехи, например, для проведения дорожных работ или уборке снега.
Любой автовладелец, обнаруживший пропажу своей машины, первым делом решит, что его автомобиль угнали злоумышленники. Однако, прежде чем обращаться в правоохранительные органы, следует убедиться, что автомобиль не был эвакуирован.
Сегодня узнать, был ли ваш автомобиль эвакуирован, можно буквально за несколько минут, так как в Сети доступны телефоны и сайты, где можно получить такую информацию.
В любом регионе можно обратиться в дежурную часть полиции по номеру 02 или 112.
Также, если водитель часто нарушает правила парковки, либо хочет оперативно узнавать об эвакуации своего автомобиля, можно подписаться на автоматические уведомления через СМС или электронную почту.
Конечно, едва ли не любой водитель, завидев, как его машину пытаются погрузить на эвакуатор, начнет проявлять агрессию. Однако делать этого точно не нужно. В ситуации, когда вашу машину эвакуируют у вас на глазах, старайтесь сохранять спокойствие и хладнокровие.
Прежде всего, выясните причину эвакуации. Если машину хотят увезти на спецстоянку из-за нарушений правил парковки или создания помех другим транспортным средствам, то водитель в праве прекратить процесс эвакуации и переставить автомобиль на разрешенное для парковки место. В этом случае, можно отделаться лишь штрафом за неправильную парковку.
Однако следует быть готовым и к тому, что недобросовестные сотрудники могут попытаться повернуть разночтения, содержащиеся в законодательстве, в свою пользу. Так, наиболее часто водителю отказывают в праве переставить свой автомобиль из-за формулировки «владелец появился до того, как эвакуатор погрузил ТС и начал движение». Здесь следует помнить, что операторы эвакуаторов, не в праве возвращать водителю автомобиль, который уже погружен. Сделать это может только сотрудник ГИБДД, а он, к сожалению, не всегда присутствует на месте эвакуации.
Кроме того, если эвакуатор начал движение, сделать с этим уже ничего не получится. И уж точно не следует пытаться запрыгнуть на эвакуатор, открыть дверь водителя и как-то иначе препятствовать его движению. Машину вернуть это не поможет, а вот схлопотать штраф или более суровое наказание за неадекватное поведение можно очень легко. Не говоря уж о том, что подобные действия подвергают опасности как жизнь самого автовладельца, так и других участников дорожного движения.
Если автомобиль уже начали эвакуировать, то предотвратить этот процесс будет сложно, но возможно. Так, закон прямо запрещает эвакуировать автомобиль, в котором находится человек. В этом случае водителю лишь выпишут штраф за нарушение правил парковки. При этом следует помнить, что оставаться в машине может только взрослый человек. Ребенок в возрасте старше 7 лет, так же может находиться в машине без водителя, но недолго, а детей младше и вовсе запрещено оставлять одних в транспортном средстве.
Помочь избежать эвакуции может оставленная на лобовом стекле записка или визитка с номером телефона. Нередко случается так, что эвакуатор вызывают разъяренные автомобилисты, которым чужая машина перегородила выезд.
Когда автомобиль оказался на спецстоянке, а водитель знает, на какой конкретно и за какие нарушения, следует начинать процедуру возвращения машины. Делать это лучше быстро, так как пребывание автомобиля на штрафстоянке — удовольствие не из дешевых.
Алгоритм действий в этом случае такой:
1. Обратиться в подразделение ГИБДД/МАДИ, инспектор которого оформлял эвакуацию автомобиля. С собой необходимо иметь следующие документы:
Если же вы забираете машину другого человека, перечень необходимых документов будет различаться:
Представителю собственника, не имеющему права на управление автомобилем, дополнительно потребуется предоставить:
В случае, если документы, подтверждающие право на владение автомобилем, остались в эвакуированной машине, придется сначала взять копию протокола в ГИБДД/МАДИ, затем отправиться на штрафную стоянку, там написать заявление, после чего в вашем присутствии пломбы вскроют и вы сможете забрать документы. Однако после этой процедуры автомобиль будет опломбирован вновь.
2. Когда все документы, включая копию протокола о задержании транспортного средства, на руках, можно ехать на спецстоянку.
Обратите внимание, что копия протокола должна содержать отметку должностного лица об устранении причины задержания. В противном случае, автомобиль вам не вернут. Кроме того, к копии протокола обязательно будет прилагаться постановление о наложении штрафа, которые следует оплатить в течение 60 дней.
На штрафстоянке после предъявления всех необходимых документов, потребуется оплатить эвакуацию. В первые 24 часа с момента эвакуации штрафстоянка бесплатная, а вот затем придется раскошелиться. Лишь после оплаты эвакуации можно будет получить разрешение забрать автомобиль со спецстоянки.
Существует ряд причин, по которым может быть отказано в возвращении автомобиля со спецстоянки:
Все это законные причины, по которым могут отказать вернуть автомобиль до их устранения.
Пребывание автомобиля на спецстоянке дорого обойдется его владельцу. Сумма зависит от региона, кроме того, на нее влияют некоторые факторы: например, в Москве, оплата хранения и штрафа непосредственно на спецстоянке будет стоить дешевле на 25%.
В среднем, в Москве эвакуация легкового автомобиля в зависимости от его мощности и категории будет стоить от 5920 до 10703 рублей. Для большегрузов и других негабаритных транспортных средств сумма может быть свыше 60 тысяч рублей.
Стоимость хранения на спестоянке разнится от 940 рублей до 1820 рублей в сутки для легковых машин, и до 2590 для грузовиков и негабаритных транспортных средств.
В других регионах расценки будут ниже. Однако следует помнить, что помимо спецстоянки придется оплачивать еще и штраф за неправильную парковку.
Если водитель уверен, что эвакуация автомобиля была осуществлена без законных на то оснований, и он может предоставить доказательства этому, то можно попытаться оспорить неправильную парковку и последовавшую за ней эвакуацию машины на штрафстоянку.
При этом следует помнить, что обжаловать штраф можно лишь в течение 10 суток с момента получения копии постановления об административном правонарушении. Если запоздать с обжалованием, через десять дней постановление вступит в законную силу.
Если машину поцарапали или еще каким-то образом повредили во время эвакуации или на спецстоянке, водитель в праве обратиться с жалобой на оператора эвакуатора, на сотрудников или техническое оснащение спецстоянки. Подать такую жалобу можно как письменно, так и по телефону.
Если водитель оплатил услуги эвакуатора до того, как постановление о нарушении правил дорожного движения было отменено, он в праве потребовать возврата денежных средств. Сделать это можно в течение 8 дней.
Для этого в территориальный орган МВД РФ, на реквизиты которого был зачислен платеж, либо в МАДИ или АМПП следует предоставить следующие документы: