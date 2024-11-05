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Posted 5 ноября, 10:10

Published 5 ноября, 10:10

Modified 25 ноября, 10:17

Updated 25 ноября, 10:17

Дальневосточные железнодорожники уложили 8,1 км пути на перегоне БАМа за сутки

Дальневосточные железнодорожники уложили 8,1 км пути на перегоне БАМа за сутки

5 ноября 2024, 10:10
Фото: 1MI.
27 октября 2024 года на БАМе железнодорожники уложили рекордное количество пути на одном перегоне за сутки — 8,1 км от станции Тында до разъезда Побожий (Амурская область).

Предыдущий рекорд состоялся во время всесоюзного строительства первой ветки БАМа, когда строителям удалось за аналогичный период времени уложить 5,4 км путей.

Работы велись сразу с двух направлений — от разъезда Побожий и станции Тында. Финальное скрепление второго пути было сделано ключом, который использовался при укладке последнего звена восточного участка Байкало-Амурской магистрали на разъезде Мирошниченко в 1984 году.

Реконструкция перегона Тында — Побожий ведется в рамках проекта модернизации второго этапа Восточного полигона. Участок проходит вдоль русла реки Тында, пересекает несколько ручьев и реку Сети. Для преодоления водных преград возведены 7 мостов. Чтобы обезопасить инфраструктуру от весенних паводков, обустроены водоотводные кюветы и канавы. Всего переработано более 200 тыс. кубометров грунта. Для сохранения в летний период вечной мерзлоты в основании земляного полотна выполнена скальная охлаждающая наброска — более 5,6 тыс. кубометров.

Всего в 2024 году на линии Тында — Штурм, на котором расположен участок Тында — Побожий, ведется реконструкция 9 перегонов, движение поездов открыто уже на трех из них. Уложено почти 50 км второго пути.

Завершение комплексной модернизации всей линии повысит ее провозную способность к концу 2024 года до 54,9 млн тонн.

Отметим, что 40 лет назад — 27 октября 1984 года — во время митинга в Тынде было открыто сквозное движение по Байкало-Амурской магистрали.

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