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Posted 5 ноября, 04:29

Published 5 ноября, 04:29

Modified 5 ноября, 04:31

Updated 5 ноября, 04:31

Люди погибли

Две женщины и мужчина погибли при пожарах в Новосибирске

5 ноября 2024, 04:29
Фото: Изображение Midjourney. Люди погибли
В Новосибирске за неделю случились десятки пожаров, в которых погибли люди, о чем информировала мэрия.

Все случилось в областной столице. За семь дней произошло 52 пожара. В них погибли три человека, еще четыре пострадали.

Погибшие жили в Дзержинском и Железнодорожном районах. Это были женщины, возраст которых не уточняется. Также погиб мужчина в СНТ «Ветеран», сгорев в частном доме.

В доме погиб мужчинаВ доме погиб мужчина
В доме погиб мужчина. Фото: МЖК Восточный, Плющихинский/ВК

Спасатели напомнили о пожарной безопасности, чтобы сохранить себе жизнь. Важно осторожно затапливать печь и аккуратно курить.

Недавно в Новосибирске сгорел барак. К счастью, людей там не было, но что стало причиной пожара, неизвестно.

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