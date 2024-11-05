Две женщины и мужчина погибли при пожарах в Новосибирске

Posted 5 ноября, 04:29
Published 5 ноября, 04:29
Modified 5 ноября, 04:31
Updated 5 ноября, 04:31
Все случилось в областной столице. За семь дней произошло 52 пожара. В них погибли три человека, еще четыре пострадали.
Погибшие жили в Дзержинском и Железнодорожном районах. Это были женщины, возраст которых не уточняется. Также погиб мужчина в СНТ «Ветеран», сгорев в частном доме.
Спасатели напомнили о пожарной безопасности, чтобы сохранить себе жизнь. Важно осторожно затапливать печь и аккуратно курить.
Недавно в Новосибирске сгорел барак. К счастью, людей там не было, но что стало причиной пожара, неизвестно.