Эксперт Крюков: доставка еды из ресторана увеличивает чек в среднем на 20-30%

«В среднем агрегатор с заведения берет 35% от стоимости счета. И, конечно, многие сейчас уже дома не готовят, поэтому стараются заказывать в кафе. Про столовые ничего не скажу. Потому что это такой отдельный сегмент все-таки. Но опять же если сходить в сам ресторан, цена одна, если заказываешь у агрегатора, то ресторан цены на меню повышает, чтобы им было выгоднее снизить издержки на агрегатора», — сказал Крюков.