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Posted 5 ноября, 07:18

Published 5 ноября, 07:18

Modified 5 ноября, 07:20

Updated 5 ноября, 07:20

Эксперт Крюков: доставка еды из ресторана увеличивает чек в среднем на 20-30%

5 ноября 2024, 07:18
Отрасль общественного питания в России разделяется на различные сегменты: высокая кухня, среднебюджетные заведения и бюджетные форматы. Особое значение в последнем сегменте приобрели сервисы доставки готовой еды.

В интервью для NewsInfo.Ru член Ассоциации поваров России Анатолий Крюков высказал свои взгляды на перспективы развития этой отрасли в среднесрочной перспективе. Он подчеркнул, что общая экономическая ситуация влияет на работу рестораторов и владельцев кафе.

Эксперт обратил внимание, что сегодня малые рестораны испытывают трудности в условиях растущих цен на продукты и аренду помещений, что делает их позицию на рынке менее устойчивой. В то время как крупные премиальные заведения могут себе позволить выдержать конкуренцию благодаря другому кругу посетителей и большему финансовому обеспечению. Тем не менее, доступность питания играет важную роль, поскольку не каждый может посещать элитные рестораны.

По мнению Крюкова, в ближайшие годы рынок общественного питания в России будет подвержен существенным изменениям в связи с введением нового порядка налогообложения и установлением стандартов качества продукции. Эти шаги направлены на модернизацию, повышение прозрачности и укрепление доверия потребителей. Изменения будут происходить в течение трех лет в рамках переходного периода. Сервисы доставки играют важную роль в этой отрасли, пишет Pravda.Ru.

«В среднем агрегатор с заведения берет 35% от стоимости счета. И, конечно, многие сейчас уже дома не готовят, поэтому стараются заказывать в кафе. Про столовые ничего не скажу. Потому что это такой отдельный сегмент все-таки. Но опять же если сходить в сам ресторан, цена одна, если заказываешь у агрегатора, то ресторан цены на меню повышает, чтобы им было выгоднее снизить издержки на агрегатора», — сказал Крюков.

Недостаток специалистов замедляет развитие отрасли, что требует укрупнения участников рынка и ужесточения конкуренции, заключил эксперт.

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