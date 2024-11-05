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Posted 5 ноября, 12:09

Published 5 ноября, 12:09

Modified 5 ноября, 12:11

Updated 5 ноября, 12:11

Новогодняя елка

Еще одна шестидневная рабочая неделя в 2024 году — даты

5 ноября 2024, 12:09
Фото: 1MI. Новогодняя елка

Жителей Новосибирска ждет шестидневная рабочая неделя перед Новым годом

В преддверии новогодних праздников жителей Новосибирской области, работающих по графику 5/2, ожидает дополнительный рабочий день.

Шестидневная рабочая неделя начнется с понедельника, 23 декабря, и продлится до субботы, 28 декабря, которая станет последним рабочим днем перед праздниками. Такое изменение предусмотрено производственным календарем России.

Понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря, объявлены выходными днями. Таким образом, новогодние каникулы для новосибирцев начнутся уже в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до 8 января 2025 года, что подарит жителям 11 дней для отдыха и празднования.

В декабре жители региона смогут отдыхать в следующие дни: 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 29, 30 и 31 декабря. Это позволит им подготовиться к наступающему Новому году и провести время с близкими, наслаждаясь зимними выходными.

Утвержден график выходных и рабочих дней — как отдыхаем в 2025 году
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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск#Каникулы#График работы#Праздники#Рабочий день
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