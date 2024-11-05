Еще одна шестидневная рабочая неделя в 2024 году — даты

Понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря, объявлены выходными днями. Таким образом, новогодние каникулы для новосибирцев начнутся уже в воскресенье, 29 декабря, и продлятся до 8 января 2025 года, что подарит жителям 11 дней для отдыха и празднования.