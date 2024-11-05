ХК «Сибирь» уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии буллитов

В составе «Сибири» дважды отличился защитник Фёдор Гордеев, который забросил обе шайбы на 6-й и 40-й минутах матча, позволив своей команде дважды выйти вперёд и сравнять счёт. За «Салават Юлаев» шайбы забросили Шелдон Ремпал и Григорий Панин. В итоге, при ничейном счёте 2:2, исход игры решился в серии буллитов, где победный бросок сделал нападающий уфимцев Александр Хмелевский.