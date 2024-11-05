ХК «Сибирь» уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии буллитов

Posted 5 ноября, 16:19
Published 5 ноября, 16:19
Modified 5 ноября, 16:21
Updated 5 ноября, 16:21
Игра, прошедшая 5 ноября на «Сибирь-Арене», завершилась со счётом 2:3 в пользу гостей, которые одержали победу в серии буллитов.
В составе «Сибири» дважды отличился защитник Фёдор Гордеев, который забросил обе шайбы на 6-й и 40-й минутах матча, позволив своей команде дважды выйти вперёд и сравнять счёт. За «Салават Юлаев» шайбы забросили Шелдон Ремпал и Григорий Панин. В итоге, при ничейном счёте 2:2, исход игры решился в серии буллитов, где победный бросок сделал нападающий уфимцев Александр Хмелевский.
После этого поражения «Сибирь» с 22 очками опустилась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, тогда как «Салават Юлаев», набрав 26 очков, укрепил свои позиции, поднявшись на третье место.
Следующий матч новосибирцы проведут 9 ноября на своём льду против магнитогорского «Металлурга».