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Posted 5 ноября, 16:19

Published 5 ноября, 16:19

Modified 5 ноября, 16:21

Updated 5 ноября, 16:21

Момент матча

ХК «Сибирь» уступила уфимскому «Салавату Юлаеву» в серии буллитов

5 ноября 2024, 16:19
Фото: ХК «Сибирь». Момент матча
В упорной борьбе на домашней арене новосибирская «Сибирь» потерпела поражение от уфимского «Салавата Юлаева» в регулярном чемпионате КХЛ.

Игра, прошедшая 5 ноября на «Сибирь-Арене», завершилась со счётом 2:3 в пользу гостей, которые одержали победу в серии буллитов.

В составе «Сибири» дважды отличился защитник Фёдор Гордеев, который забросил обе шайбы на 6-й и 40-й минутах матча, позволив своей команде дважды выйти вперёд и сравнять счёт. За «Салават Юлаев» шайбы забросили Шелдон Ремпал и Григорий Панин. В итоге, при ничейном счёте 2:2, исход игры решился в серии буллитов, где победный бросок сделал нападающий уфимцев Александр Хмелевский.

После этого поражения «Сибирь» с 22 очками опустилась на седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, тогда как «Салават Юлаев», набрав 26 очков, укрепил свои позиции, поднявшись на третье место.

Следующий матч новосибирцы проведут 9 ноября на своём льду против магнитогорского «Металлурга».

Канадский форвард ХК «Сибирь» Тэйлор Бек не участвует в матче из-за травмы
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#Алина Гурицкая#Спорт#Новосибирск#КХЛ#Хоккей#Хк сибирь
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