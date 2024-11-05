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Posted 5 ноября, 10:21

Published 5 ноября, 10:21

Modified 5 ноября, 10:51

Updated 5 ноября, 10:51

Ионизатор воздуха в квартире для очищения от вредных веществ

Ионизатор воздуха: борется ли он с вирусами и чем вреден аллергикам?

5 ноября 2024, 10:21
Фото: Изображение Midjourney. Ионизатор воздуха в квартире для очищения от вредных веществ
Производители уверяют, что есть приборы, которые создают в доме природный климат, как в густых хвойных лесах. Такие умные климатические гаджеты особенно актуальны с приходом отопительного сезона и частых вирусных заболеваний. Но в чем подвох ионизаторов и почему его не всегда можно включать?

Что такое ионизатор?

Ионизаторы воздуха помогают удалять загрязняющие вещества и улучшать качество воздуха. Они работают, выпуская в воздух отрицательно заряженные ионы. Проще говоря, отрицательные ионы — это электрически заряженные молекулы, которые перемещаются в воздухе или атмосфере.

Что ионизатор делает с воздухом?

Ионизатор заряжает частицы воздуха, придавая им отрицательный заряд. Загрязняющие вещества, такие как дым, смог и табачный дым, которые имеют положительный заряд, притягиваются к отрицательным ионам, становятся тяжёлыми и падают на землю в процессе очистки воздуха.

Чем меньше в воздухе взвешенных частиц, тем лучше качество воздуха в помещении, так как уменьшается количество вредных загрязняющих веществ, которые вы вдыхаете.

Ионизатор приносит неоспоримую пользу:

  • Эффективно удаляет бактерии, вирусы и некоторые аллергены из воздуха.
  • Люди, страдающие астмой, также могут получить пользу от чистого воздуха, который обеспечивает ионизатор.
  • Улучшается сон по мере повышения качества воздуха.
Ионизатор воздуха — польза и вред домашнего прибораИонизатор воздуха — польза и вред домашнего прибора
Ионизатор воздуха — польза и вред домашнего прибора. Фото: Изображение Midjourney

Безопасны ли ионизаторы воздуха?

Несмотря на все вышеперечисленные преимущества частое использование ионизаторов воздуха в помещении всё же вызывает опасения. Прибор не только выделяет в окружающую среду отрицательные ионы, но и вырабатывает озон, который может раздражать дыхательную систему, особенно у людей с астмой. Избыток этого вещества в воздухе выражается в следующих симптомах:

  • Головная боль
  • Сухость в горле и непрекращающийся кашель
  • Затруднение дыхания, одышка, тяжесть в груди
  • Усугубление симптомов астмы
  • Повреждение легких
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Может ли ионизатор убивать вирусы и очищать от пыли?

Ионизаторы не «убивают» вирусы как таковые, но они отлично справляются с их удалением из воздуха, так что вам не придётся ими дышать.

Одно исследование показало, что использование ионизатора предотвратило 100% случаев заражения гриппом у морских свинок. Таким образом, ионизаторы сами по себе не являются полностью эффективными в предотвращении воздушно-капельных инфекций, вызванных вирусами, но могут быть полезны в сочетании с другими методами.

Согласно мнению Агентство по охране окружающей среды США, ионизаторы могут помочь удалить из воздуха мелкие частицы, например табачный дым, но они не удаляют газы, запахи, пыльцу и пылевые аллергены. Учитывая, что это одна из основных причин, по которой люди покупают ионизаторы, сообщает Healthnews.

Для достижения лучших результатов стоит обратить внимание на очиститель воздуха с ионизатором HEPA, который удаляет крупные частицы из воздуха с эффективностью очистки до 99,97%.

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#Эмилия Шпилева#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Бытовая техника#Ионизатор воздуха
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