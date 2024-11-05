Ионизатор воздуха: борется ли он с вирусами и чем вреден аллергикам?

Posted 5 ноября, 10:21
Published 5 ноября, 10:21
Modified 5 ноября, 10:51
Updated 5 ноября, 10:51
Ионизаторы воздуха помогают удалять загрязняющие вещества и улучшать качество воздуха. Они работают, выпуская в воздух отрицательно заряженные ионы. Проще говоря, отрицательные ионы — это электрически заряженные молекулы, которые перемещаются в воздухе или атмосфере.
Ионизатор заряжает частицы воздуха, придавая им отрицательный заряд. Загрязняющие вещества, такие как дым, смог и табачный дым, которые имеют положительный заряд, притягиваются к отрицательным ионам, становятся тяжёлыми и падают на землю в процессе очистки воздуха.
Чем меньше в воздухе взвешенных частиц, тем лучше качество воздуха в помещении, так как уменьшается количество вредных загрязняющих веществ, которые вы вдыхаете.
Ионизатор приносит неоспоримую пользу:
Несмотря на все вышеперечисленные преимущества частое использование ионизаторов воздуха в помещении всё же вызывает опасения. Прибор не только выделяет в окружающую среду отрицательные ионы, но и вырабатывает озон, который может раздражать дыхательную систему, особенно у людей с астмой. Избыток этого вещества в воздухе выражается в следующих симптомах:
Ионизаторы не «убивают» вирусы как таковые, но они отлично справляются с их удалением из воздуха, так что вам не придётся ими дышать.
Одно исследование показало, что использование ионизатора предотвратило 100% случаев заражения гриппом у морских свинок. Таким образом, ионизаторы сами по себе не являются полностью эффективными в предотвращении воздушно-капельных инфекций, вызванных вирусами, но могут быть полезны в сочетании с другими методами.
Согласно мнению Агентство по охране окружающей среды США, ионизаторы могут помочь удалить из воздуха мелкие частицы, например табачный дым, но они не удаляют газы, запахи, пыльцу и пылевые аллергены. Учитывая, что это одна из основных причин, по которой люди покупают ионизаторы, сообщает Healthnews.
Для достижения лучших результатов стоит обратить внимание на очиститель воздуха с ионизатором HEPA, который удаляет крупные частицы из воздуха с эффективностью очистки до 99,97%.
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