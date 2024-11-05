Ионизатор воздуха: борется ли он с вирусами и чем вреден аллергикам?

Производители уверяют, что есть приборы, которые создают в доме природный климат, как в густых хвойных лесах. Такие умные климатические гаджеты особенно актуальны с приходом отопительного сезона и частых вирусных заболеваний. Но в чем подвох ионизаторов и почему его не всегда можно включать?

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