Какой будет погода в Новосибирске на Новый год

Posted 5 ноября, 02:20
Published 5 ноября, 02:20
Modified 5 ноября, 02:22
Updated 5 ноября, 02:22
«Яндекс. Погода» обещает днем 31 декабря -12, а в новогоднюю ночь на 1 января — -16 и снег. World Weather дает аналогичный прогноз, как и «Рамблер Погода».
RusMeteo обещает теплый день, с температурой воздуха до -3. Ожидается снег. Такой же прогноз опубликовал и сервис «У зонта». Он обещает -2 днем и в ночь на 1 января до -14.
Тем временем в регионе началась самая короткая неделя года. Правда, она станет самой дождливой и ветреной. А вот сильнейшие морозы могут стукнуть в ноябре.