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Posted 5 ноября, 02:20

Published 5 ноября, 02:20

Modified 5 ноября, 02:22

Updated 5 ноября, 02:22

Ночь окажется не прохладной

Какой будет погода в Новосибирске на Новый год

5 ноября 2024, 02:20
Фото: 1MI. Ночь окажется не прохладной

Стал известен прогноз погоды на новогоднюю ночь в Новосибирске

Погодные сервисы составили прогноз на Новый год в Новосибирской области.

«Яндекс. Погода» обещает днем 31 декабря -12, а в новогоднюю ночь на 1 января — -16 и снег. World Weather дает аналогичный прогноз, как и «Рамблер Погода».

RusMeteo обещает теплый день, с температурой воздуха до -3. Ожидается снег. Такой же прогноз опубликовал и сервис «У зонта». Он обещает -2 днем и в ночь на 1 января до -14.

Тем временем в регионе началась самая короткая неделя года. Правда, она станет самой дождливой и ветреной. А вот сильнейшие морозы могут стукнуть в ноябре.

Какой будет погода в Новосибирске: волна жары и дождя накроет город
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#Прогноз#Новый год#Зима
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