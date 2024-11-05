Канадский форвард ХК «Сибирь» Тэйлор Бек не участвует в матче из-за травмы

Ранее Бек уже пропустил три матча в октябре из-за травмы. После возвращения на лед 21 октября в игре с челябинским «Трактором» (4:5), он проявил себя блестяще, оформив хет-трик и продемонстрировав высокую эффективность. В нынешнем сезоне 33-летний хоккеист провел 18 матчей, набрав 14 очков, что делает его важным звеном в атаке «Сибири». По общему числу набранных очков Бек уступает только Тревору Мерфи и Сергею Широкову.