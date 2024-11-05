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Posted 5 ноября, 11:13

Published 5 ноября, 11:13

Modified 5 ноября, 11:15

Updated 5 ноября, 11:15

Тейлор Бек

Канадский форвард ХК «Сибирь» Тэйлор Бек не участвует в матче из-за травмы

5 ноября 2024, 11:13
Фото: ХК «Сибирь». Тейлор Бек
Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» вынужден обойтись без одного из своих ключевых нападающих — канадца Тэйлора Бека, который выбыл из строя из-за очередной травмы. Об этом сообщили в ХК «Сибирь».

Бек, третий по результативности игрок команды в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), пропустит матч против уфимского «Салавата Юлаева», который пройдет на домашней арене «Сибири» сегодня, 5 ноября, в 15:00 по московскому времени. У нападающего диагностировано микроповреждение, и он не включен в заявку на игру.

Состав командыСостав команды
Состав команды. Фото: ХК «Сибирь»

Ранее Бек уже пропустил три матча в октябре из-за травмы. После возвращения на лед 21 октября в игре с челябинским «Трактором» (4:5), он проявил себя блестяще, оформив хет-трик и продемонстрировав высокую эффективность. В нынешнем сезоне 33-летний хоккеист провел 18 матчей, набрав 14 очков, что делает его важным звеном в атаке «Сибири». По общему числу набранных очков Бек уступает только Тревору Мерфи и Сергею Широкову.

Потеря Бека может сказаться на результатах «Сибири», которая идет на высоком уровне в чемпионате, а сам форвард нацелен на скорейшее возвращение в строй, чтобы продолжить борьбу в одном из самых сложных сезонов КХЛ.

ХК «Сибирь» уступил «Барысу» в домашнем матче КХЛ
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