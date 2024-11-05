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Posted 5 ноября, 01:17

Published 5 ноября, 01:17

Modified 5 ноября, 01:19

Updated 5 ноября, 01:19

Ветер будет сильным

Короткая рабочая неделя начнется с дождей и ветра в Новосибирске

5 ноября 2024, 01:17
Фото: 1MI. Ветер будет сильным
В Новосибирске наступила сокращенная рабочая неделя, которая началась с непогоды, о чем информируют синоптики.

В регионе началась четырехдневная рабочая неделя. Сервис «Гисметео» обещает плохую погоду. Все дни окажутся дождливыми и холодными. Температура воздуха будет варьироваться в пределах +2…-2. Возможен снег.

В МЧС предупредили и о сильном ветре. Порывы могут достигать 20 м/с. В такой период времени лучше всего подальше держаться от шатких конструкций. В случае случаев ЧП, можно звонить на номер 112.

Тем временем синоптики предрекают холодную зиму. Возможны морозы до -39.

В Новосибирске 5 ноября начнется последняя в 2024 году короткая рабочая неделя
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Погода#МЧС#Дождь#Ветер
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