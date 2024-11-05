Короткая рабочая неделя начнется с дождей и ветра в Новосибирске

Posted 5 ноября, 01:17
Published 5 ноября, 01:17
Modified 5 ноября, 01:19
Updated 5 ноября, 01:19
В регионе началась четырехдневная рабочая неделя. Сервис «Гисметео» обещает плохую погоду. Все дни окажутся дождливыми и холодными. Температура воздуха будет варьироваться в пределах +2…-2. Возможен снег.
В МЧС предупредили и о сильном ветре. Порывы могут достигать 20 м/с. В такой период времени лучше всего подальше держаться от шатких конструкций. В случае случаев ЧП, можно звонить на номер 112.
Тем временем синоптики предрекают холодную зиму. Возможны морозы до -39.