Кузбассовцы увидели в ночном небе более 40 выведенных на орбиту спутников

Posted 5 ноября, 18:11
Published 5 ноября, 18:11
Modified 5 ноября, 18:12
Updated 5 ноября, 18:12
Кузбассовцы в социальных сетях разметили фото интересного явления — на ночном небе вереницей летят объекты. Ими оказались спутники, следующие по орбите Земли, пишет VSE42.RU.
— Автор насчитал более 24 штук, летели бесшумно на равном друг от друга расстоянии, — говорится в посте в социальных сетях.
Предположительно, жители Кузбасса могли стать очевидцами передвижения по орбите выпущенных сегодня ракетой «Союз-2.1б» 49 российских, российско-китайских, российско-зимбабвийских и двух иранских малых космических аппаратов.