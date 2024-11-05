Кузбассовцы увидели в ночном небе более 40 выведенных на орбиту спутников

Жители кузбасских городов сообщили о летящих в линию по ночному небу объектах. Ими оказались запущенные сегодня 49 российских и зарубежных спутников.

Кузбассовцы в социальных сетях разметили фото интересного явления — на ночном небе вереницей летят объекты. Ими оказались спутники, следующие по орбите Земли, пишет VSE42.RU. — Автор насчитал более 24 штук, летели бесшумно на равном друг от друга расстоянии, — говорится в посте в социальных сетях. Предположительно, жители Кузбасса могли стать очевидцами передвижения по орбите выпущенных сегодня ракетой «Союз-2.1б» 49 российских, российско-китайских, российско-зимбабвийских и двух иранских малых космических аппаратов.