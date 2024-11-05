Магазин вспыхнул в Новосибирске — что известно о пожаре

Posted 5 ноября, 10:20
Published 5 ноября, 10:20
Modified 5 ноября, 10:22
Updated 5 ноября, 10:22
Пожар случился в дневное время 5 ноября. На проспекте Дзержинского загорелся магазин. Он располагался в двухэтажном здании. Огонь за короткое время перекинулся на соседние постройки.
В МЧС уточнили, что площадь возгорания составляет 223 квадрата. Уничтожены магазин, надворные постройки и частично дачный домик. Всего с последствиями ЧП боролись 32 огнеборца.
Информации о пострадавших нет. Открытый огонь уже потушен. Пожарные пытаются не допустить возгорание деревоперерабатывающего предприятия, а также самого СНТ. Проспект Дзержинского временно закрыли у поворота на улицу Полякова.
За неделю при пожарах погибли три человека в разных районах области.