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Posted 5 ноября, 10:20

Published 5 ноября, 10:20

Modified 5 ноября, 10:22

Updated 5 ноября, 10:22

Магазин уничтожен

Магазин вспыхнул в Новосибирске — что известно о пожаре

5 ноября 2024, 10:20
Фото: МЧС по НСО. Магазин уничтожен
В Новосибирске произошел пожар в магазине, детали уточнили в МЧС.

Пожар случился в дневное время 5 ноября. На проспекте Дзержинского загорелся магазин. Он располагался в двухэтажном здании. Огонь за короткое время перекинулся на соседние постройки.

В МЧС уточнили, что площадь возгорания составляет 223 квадрата. Уничтожены магазин, надворные постройки и частично дачный домик. Всего с последствиями ЧП боролись 32 огнеборца.

Информации о пострадавших нет. Открытый огонь уже потушен. Пожарные пытаются не допустить возгорание деревоперерабатывающего предприятия, а также самого СНТ. Проспект Дзержинского временно закрыли у поворота на улицу Полякова.

За неделю при пожарах погибли три человека в разных районах области.

Фото: МЧС
Видео: МЧС.
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#Эмилия Губарева#Происшествия#Видео#Новосибирск#Пожар#МЧС
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