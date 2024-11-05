Мэрия Новосибирска не смогла взыскать компенсацию с подрядчика парка «Каменка»

Posted 5 ноября, 04:48
Published 5 ноября, 04:48
Modified 5 ноября, 04:50
Updated 5 ноября, 04:50
Арбитражный суд Новосибирской области вернул муниципальному автономному учреждению «Дирекция городских парков» исковое заявление о взыскании с ООО «ПСК „Развитие“ 17,6 млн рублей неустойки.
Одновременно с подачей искового заявления учреждением было заявлено ходатайство об отсрочке оплаты государственной пошлины. Однако суд посчитал, что у муниципалитета нет на это оснований.
«Для предоставления отсрочки уплаты государственной пошлины истец должен доказать, что его имущественное положение не позволяет уплатить государственную пошлину в установленном размере при подаче искового заявления. В качестве подтверждения затруднительного имущественного положения истцом не представлены… документы», — говорится в определении судьи Дианы Гребенюк.
В результате муниципалитет так и не заплатил пошлину, размер которой, исходя из размера исковых требований, должен был составлять около 400 тысяч рублей.
Парк «Каменка» был одним из флагманских проектов муниципалитета, на него потрачено около 400 млн рублей. Предполагалось, что он станет уникальной зеленой зоной, первым затапливаемым парком в России. Первоначально сдача была назначена на осень 2023 года, но подрядчик, ООО «ПСК „Развитие“, не справился. Однако власти не стали разрывать контракт и перенесли окончание работ на осень 2024 года. Результат оказался тот же.
Кроме того, в мэрии признали, что проект был выполнен с грубейшими ошибками, в частности, в нем не была предусмотрена система ливневой канализации. Теперь документацию нужно разрабатывать заново, а парк обещают открыть в 2025 году.