Мэрия Новосибирска не смогла взыскать компенсацию с подрядчика парка «Каменка»

Парк «Каменка» был одним из флагманских проектов муниципалитета, на него потрачено около 400 млн рублей. Предполагалось, что он станет уникальной зеленой зоной, первым затапливаемым парком в России. Первоначально сдача была назначена на осень 2023 года, но подрядчик, ООО «ПСК „Развитие“, не справился. Однако власти не стали разрывать контракт и перенесли окончание работ на осень 2024 года. Результат оказался тот же.