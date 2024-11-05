Мэрия Новосибирска раскрыла настоящие планы на Хилок — что будет на месте «анклава»

В ходе аппаратного совещания во вторник, 5 ноября, заместитель мэра Новосибирска Максим Останин отчитался о ходе реализации «дорожной карты» по развитии территорий, примыкающих к Хилокскому рынку. Этот документ был утвержден в конце июня текущего года. С тех пор, по словам вице-мэра, прошло 52 рейда, в ходе которых изъято 6,4 тонны незаконной сельхозпродукции, почти полторы тысячи непродовольственных товаров, у торговцев-нелегалов забрали 9 машин, которые использовали в качестве прилавков.