Мэрия Новосибирска раскрыла настоящие планы на Хилок — что будет на месте «анклава»

Posted 5 ноября, 07:20
Published 5 ноября, 07:20
Modified 5 ноября, 08:29
Updated 5 ноября, 08:29
В ходе аппаратного совещания во вторник, 5 ноября, заместитель мэра Новосибирска Максим Останин отчитался о ходе реализации «дорожной карты» по развитии территорий, примыкающих к Хилокскому рынку. Этот документ был утвержден в конце июня текущего года. С тех пор, по словам вице-мэра, прошло 52 рейда, в ходе которых изъято 6,4 тонны незаконной сельхозпродукции, почти полторы тысячи непродовольственных товаров, у торговцев-нелегалов забрали 9 машин, которые использовали в качестве прилавков.
Зафиксировано 40 самовольно построенных торговых точек — из них собственники сами снесли 24, еще 16 будут снесены принудительно.
Продолжается диалог с предпринимателем, которому принадлежит земельный участок, где находились многие незаконные точки общепита. Ему предложено поменяться на похожие участки в районе улиц Титова, Лазурной или Фадеева. Если эта сделка состоится, то около Хилокского рынка появится парк, создание которого ранее анонсировал мэр Максим Кудрявцев.
«В зоне внимания находится не только незаконный общепит, но и развитие сферы ритуального хозяйства. С многими предприятиями удалось договориться, чтобы привести в единый облик (ограду Клещихинского кладбища, прим. ред.), приятный глазу», — сообщил Максим Останин.
Отчитался Останин и о признании аварийными домов на улице Малыгина, однако не упомянул сроков расселения. Ранее говорилось о переселении людей до 2031 года, что вызвало возмущение жильцов.
Коснулись в ходе совещания национального вопроса, который, безусловно, является одним из самых болезненных. Хилокский микрорайон — место компактного проживания мигрантов из стран ближнего зарубежья. Из-за разницы в менталитетах периодически разгораются конфликты с местными жителями. Мэрия перечислила более 4 млн рублей национальным автономиям для организации праздников и других мероприятий, которые религиозные организации устраивают в микрорайоне.
«Хочу отметить, что мы сейчас работаем над формированием позитивного образа непосредственно улицы Хилокской, прошу здесь не делать акцент отдельно на крупном торговом объекте, потому что мы говорим о развитии всей улицы, и соответственно, микрорайона», — подчеркнул Максим Останин.
Заместитель главы города заметил, что с начала года в средствах массовой информации было опубликовано 85 материалов, где позитивно оцениваются усилия муниципалитета по наведению порядка в одном из самых проблемных районов. Сколько за этот же период вышло текстов и видеосюжетов, рассказывающих о сложностях, с которыми продолжают ежедневно сталкиваться жители Хилокского микрорайона, Максим Останин не уточнил.