Мошенники стали звонить россиянам под видом умерших родственников

Posted 5 ноября, 07:10
Published 5 ноября, 07:10
Modified 5 ноября, 07:12
Updated 5 ноября, 07:12
По данным издания, преступники используют искусственный интеллект, который подделывает голоса умерших. Подобный звонок от мошенников получила одна из россиянок. С ней связались посреди ночи и голосом покойной матери стали выпрашивать деньги.
Мошенники сообщили, что тибетские монахи якобы научились организовывать контакт с того света. Они попросили 20 тысяч рублей, чтоб продлить связь «матери» еще на несколько минут.
Муж потерпевший смог привести ее в чувства и не дал отправить деньги аферистам, сообщает 360.ru.