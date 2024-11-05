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Posted 5 ноября, 07:10

Published 5 ноября, 07:10

Modified 5 ноября, 07:12

Updated 5 ноября, 07:12

Мошенники стали звонить россиянам под видом умерших родственников

5 ноября 2024, 07:10
Мошенники стали звонить россиянам и просить у них деньги под видом умерших родственников. Об этом сообщила kp.ru.

По данным издания, преступники используют искусственный интеллект, который подделывает голоса умерших. Подобный звонок от мошенников получила одна из россиянок. С ней связались посреди ночи и голосом покойной матери стали выпрашивать деньги.

Мошенники сообщили, что тибетские монахи якобы научились организовывать контакт с того света. Они попросили 20 тысяч рублей, чтоб продлить связь «матери» еще на несколько минут.

Муж потерпевший смог привести ее в чувства и не дал отправить деньги аферистам, сообщает 360.ru.

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