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Posted 5 ноября, 04:06

Published 5 ноября, 04:06

Modified 5 ноября, 04:31

Updated 5 ноября, 04:31

У губернатора новый зам

Назначен новый замгубернатора Новосибирской области — что о нем известно

5 ноября 2024, 04:06
Фото: atas.info. У губернатора новый зам

Олег Клемешов стал новым заместителем губернатора Новосибирской области

В правительстве реализовали кадровые назначения: названо имя нового заместителя.

5 ноября стало известно новое назначение в правительство. Губернатор Андрей Травников нашел себе нового заместителя. Им стал бывший вице-мэр Олег Клемешов.

В муниципалитете он несколько месяцев проработал с новым мэром Максимом Кудрявцевым, а также несколько лет трудился в команде бывшего главы города Анатолия Локтя. После отставки, Клемешов исполнял его обязанности.

За несколько месяцев случилось многое, особенно серия крупных коммунальных ЧП в морозы. Однако временный мэр справился со своими обязанностями, работая совместно с командой губернатора.

Во время совещаний Олег Клемешов достойно спрашивал с чиновников за те сферы, которые они курировали, не боясь критики. Теперь Клемешов официально будет трудиться в правительстве, работая с Андреем Травниковым.

Вице-мэр Новосибирска Олег Клемешов покинул администрацию
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Правительство#Губернатор#Олег Клемешов
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