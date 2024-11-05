Назначен новый замгубернатора Новосибирской области — что о нем известно

Posted 5 ноября, 04:06
Published 5 ноября, 04:06
Modified 5 ноября, 04:31
Updated 5 ноября, 04:31
5 ноября стало известно новое назначение в правительство. Губернатор Андрей Травников нашел себе нового заместителя. Им стал бывший вице-мэр Олег Клемешов.
В муниципалитете он несколько месяцев проработал с новым мэром Максимом Кудрявцевым, а также несколько лет трудился в команде бывшего главы города Анатолия Локтя. После отставки, Клемешов исполнял его обязанности.
За несколько месяцев случилось многое, особенно серия крупных коммунальных ЧП в морозы. Однако временный мэр справился со своими обязанностями, работая совместно с командой губернатора.
Во время совещаний Олег Клемешов достойно спрашивал с чиновников за те сферы, которые они курировали, не боясь критики. Теперь Клемешов официально будет трудиться в правительстве, работая с Андреем Травниковым.