Названы симптомы вируса Коксаки у детей — на что обратить внимание

Posted 5 ноября, 02:59
Published 5 ноября, 02:59
Modified 5 ноября, 03:01
Updated 5 ноября, 03:01
В некоторых регионах России фиксируют распространение опасного вируса Коксаки. До Новосибирской области вспышка пока не дошла.
Считается, что в РФ привезли его туристы из Турции. Распространяется вирус на детей. Среди симптомов есть температура, пятна на теле, красное горло и расстройство желудка.
Чтобы не заболеть, специалисты рекомендуют следить за гигиеной, обрабатывать руки, носить маску в людных местах, поддерживать свое здоровье ЗОЖ.
Новосибирские ученые придумали антивирусные пряники, помогающие не заболеть.