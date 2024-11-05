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Posted 5 ноября, 02:59

Published 5 ноября, 02:59

Modified 5 ноября, 03:01

Updated 5 ноября, 03:01

Вирус опасен для детей

Названы симптомы вируса Коксаки у детей — на что обратить внимание

5 ноября 2024, 02:59
Фото: Изображение Midjourney. Вирус опасен для детей

Симптомы опасного вируса Коксаки у детей назвали жителям Новосибирска

Новосибирцам напомнили симптомы опасного вируса под названием Коксаки.

В некоторых регионах России фиксируют распространение опасного вируса Коксаки. До Новосибирской области вспышка пока не дошла.

Считается, что в РФ привезли его туристы из Турции. Распространяется вирус на детей. Среди симптомов есть температура, пятна на теле, красное горло и расстройство желудка.

Чтобы не заболеть, специалисты рекомендуют следить за гигиеной, обрабатывать руки, носить маску в людных местах, поддерживать свое здоровье ЗОЖ.

Новосибирские ученые придумали антивирусные пряники, помогающие не заболеть.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Россия#Болезнь#Вирус#Заболеваемость
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