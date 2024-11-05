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Posted 5 ноября, 02:55

Published 5 ноября, 02:55

Modified 5 ноября, 02:57

Updated 5 ноября, 02:57

Как изменится режим работы

Новосибирский зоопарк начнет работать по-другому — во сколько теперь приходить

5 ноября 2024, 02:55
Фото: Эмилия Губарева. atas.info. Как изменится режим работы

Новосибирский зоопарк меняет режим работы на зимний

В Новосибирске зоопарк сообщил, что переходит на новый режим работы.

С 5 ноября зоопарк начнет работать меньше. Полюбоваться животными можно с 9 утра до 18 вечера.

Такие изменения связаны с зимним периодом времени: на улице поздно светлеет и рано темнеет. Кассы закроются за час до закрытия, поэтому зверинец продолжит час работы только на выход.

Тем временем в зоопарке льва Ричарда и львицу Найтирию поселили в одном вольере. К этому событию готовились несколько месяцев.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Новосибирский зоопарк
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