Новосибирский зоопарк начнет работать по-другому — во сколько теперь приходить

Posted 5 ноября, 02:55
Published 5 ноября, 02:55
Modified 5 ноября, 02:57
Updated 5 ноября, 02:57
С 5 ноября зоопарк начнет работать меньше. Полюбоваться животными можно с 9 утра до 18 вечера.
Такие изменения связаны с зимним периодом времени: на улице поздно светлеет и рано темнеет. Кассы закроются за час до закрытия, поэтому зверинец продолжит час работы только на выход.
Тем временем в зоопарке льва Ричарда и львицу Найтирию поселили в одном вольере. К этому событию готовились несколько месяцев.