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Posted 5 ноября, 10:56

Published 5 ноября, 10:56

Modified 5 ноября, 10:58

Updated 5 ноября, 10:58

Волк в клетке

Новосибирца осудили за нарисованного волка

5 ноября 2024, 10:56
Фото: 1MI. Волк в клетке
В Новосибирске индивидуальный предприниматель был наказан за нарушение авторских прав детской киностудии. Судебные приставы арестовали счета бизнесмена и взыскали с него сумму компенсации за незаконное использование изображения «Волка» из мультфильма, сообщили в ГУФССП по региону.

Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию в размере 10 000 рублей в пользу каждой из двух организаций, выступивших истцами, а также покрыть почтовые расходы в 129,5 рублей и пошлину в размере 1 000 рублей. Нарушение заключалось в использовании мультяшного персонажа на коммерческой продукции без разрешения правообладателей — местной детской киностудии, владеющей исключительными правами на изображение.

Судебные приставы, исполняя решение суда, установили наличие банковских счетов у должника и наложили на них арест. Средства были списаны и направлены в пользу взыскателей, что позволило восстановить нарушенные права киностудии. В пресс-службе ФССП отметили, что действия приставов обеспечили исполнение решения суда и защиту интеллектуальной собственности детской студии.

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#Алина Гурицкая#Культура#Новосибирск#Компенсация#Мультфильм#Судебные приставы#Авторские права
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