Новосибирца осудили за нарисованного волка

Posted 5 ноября, 10:56
Published 5 ноября, 10:56
Modified 5 ноября, 10:58
Updated 5 ноября, 10:58
Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию в размере 10 000 рублей в пользу каждой из двух организаций, выступивших истцами, а также покрыть почтовые расходы в 129,5 рублей и пошлину в размере 1 000 рублей. Нарушение заключалось в использовании мультяшного персонажа на коммерческой продукции без разрешения правообладателей — местной детской киностудии, владеющей исключительными правами на изображение.
Судебные приставы, исполняя решение суда, установили наличие банковских счетов у должника и наложили на них арест. Средства были списаны и направлены в пользу взыскателей, что позволило восстановить нарушенные права киностудии. В пресс-службе ФССП отметили, что действия приставов обеспечили исполнение решения суда и защиту интеллектуальной собственности детской студии.