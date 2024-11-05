Новосибирца осудили за нарисованного волка

Суд обязал предпринимателя выплатить компенсацию в размере 10 000 рублей в пользу каждой из двух организаций, выступивших истцами, а также покрыть почтовые расходы в 129,5 рублей и пошлину в размере 1 000 рублей. Нарушение заключалось в использовании мультяшного персонажа на коммерческой продукции без разрешения правообладателей — местной детской киностудии, владеющей исключительными правами на изображение.