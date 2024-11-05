Почему нельзя бить зеркала 6 ноября: народные приметы в Афанасьев день

Не укрывать других своим платком или шарфом. Считалось, что, делая это, можно передать свою удачу другому человеку, а себе забрать его беды и неудачи. В этот день обмен энергиями между людьми был особенно чувствительным.

Избегать покупки обуви и одежды. Новую обувь в этот день старались не покупать, так как бытовало поверье, что с обувью можно перенять негативную энергетику тех, кто примерял ее ранее.

Не бить посуду и зеркала. Разбитая посуда или зеркало в Афанасьев день сулили тяжелую болезнь, как тому, кто разбил, так и его близким. Если же такая неприятность все-таки случалась, осколки окропляли святой водой и закапывали под деревом у водоема.

Не брать угощение от нежеланного человека. Считалось, что угощение от неприятного человека могло стать средством приворота, особенно если это была сладость. Предки верили, что так можно было наслать любовь или привязанность.