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Posted 5 ноября, 08:11

Published 5 ноября, 08:11

Modified 5 ноября, 08:11

Updated 5 ноября, 08:11

Старинное зеркало

Почему нельзя бить зеркала 6 ноября: народные приметы в Афанасьев день

5 ноября 2024, 08:11
Фото: Изображение Midjourney. Старинное зеркало
6 ноября в народном календаре отмечается Афанасьев день. Считается, что именно с этого дня начинается ледостав на реках и озерах, а зима все сильнее вступает в свои права. Афанасьев день также тесно связан с церковными праздниками и почитанием иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость».

История Афанасьева дня

В церковной традиции 6 ноября почитают икону Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», которая в народе считается чудотворной. Люди обращаются к ней за помощью в избавлении от скорбей, болезней и жизненных трудностей. На иконе изображена Богородица, окруженная страждущими людьми, что символизирует ее милосердие и покровительство всем, кто нуждается в помощи.

В этот день на Руси принято было ходить в церковь, молиться и просить о защите от бед. Верующие оставляли дома свои дела и шли на утреннюю службу, прося помощи и утешения в тяжелых ситуациях. Особо значимым этот день был для тех, кто испытывал трудности и страдания — считалось, что именно 6 ноября помощь Богородицы была особенно близка.

«Всех скорбящих Радость»«Всех скорбящих Радость»
«Всех скорбящих Радость». Фото: Икона

Народные приметы на Афанасьев день

Афанасьев день был связан с многочисленными приметами и наблюдениями за природой, поскольку наши предки ориентировались на знаки окружающего мира, чтобы понять, какая погода ожидает их зимой, а урожай — в следующем году. Вот некоторые из них:

  • Северный ветер в этот день указывал на скорую снежную метель с крупными хлопьями снега. Если ветер резко начинал дуть после продолжительного затишья, это считалось верным признаком грядущего снегопада.
  • Закат в облаках — еще один знак того, что следует ожидать снега.
  • Если вороны кружат в небе или громко каркают, это указывало на приближающуюся метель. Внимание к поведению птиц было одной из распространенных форм предсказания погоды в крестьянской среде.
  • Считалось, что густая шерсть у собак после осенней линьки предвещает холодную зиму. Если шерсть у животных становилась особенно плотной и густой, крестьяне готовились к морозам.
  • Если снег выпадал на уже промерзшую землю, это сулило хороший урожай на следующий год.
Закат в облаках говорит о снегопадеЗакат в облаках говорит о снегопаде
Закат в облаках говорит о снегопаде. Фото: 1MI

Обряды и традиции

С Афанасьева дня начинался не только ледостав, но и зимние посиделки. Молодежь собиралась в домах, обычно у вдов или пожилых женщин, которые предоставляли место для встреч. За это женщины получали плату либо в виде продуктов, либо в виде помощи по хозяйству. В избе разжигали печь, ставили самовар, и девушки приносили угощение: пироги, блины, пряники. Посиделки становились поводом для общения, рукоделия и сближения молодежи. Они играли важную роль в создании социальных связей, а для девушек были возможностью показать свои таланты в готовке и рукоделии.

Сначала девушки собирались сами, чтобы выполнить «урочную» работу — вязать, вышивать, прясть. Когда все дела были завершены, они приглашали парней, и начинались танцы и песни. Именно такие посиделки порой становились началом романов, многие из которых оканчивались свадьбой.

Кроме того, Афанасьев день иногда называли «Русский светец». Это название связано с традицией зажигать лучины, поскольку свечей в деревенских домах было мало, а о электричестве и речи не шло. Лучины вставляли в специальные держатели, называемые светцами, и освещали комнату таким образом, создавая уютную атмосферу.

Этот день связывают с рукоделиемЭтот день связывают с рукоделием
Этот день связывают с рукоделием. Фото: 1MI

Что нельзя делать 6 ноября

Афанасьев день считался днем с сильной энергетикой, поэтому люди старались избегать некоторых действий, чтобы не навредить себе или близким. Вот основные запреты на этот день:

  1. Не укрывать других своим платком или шарфом. Считалось, что, делая это, можно передать свою удачу другому человеку, а себе забрать его беды и неудачи. В этот день обмен энергиями между людьми был особенно чувствительным.

  2. Избегать покупки обуви и одежды. Новую обувь в этот день старались не покупать, так как бытовало поверье, что с обувью можно перенять негативную энергетику тех, кто примерял ее ранее.

  3. Не бить посуду и зеркала. Разбитая посуда или зеркало в Афанасьев день сулили тяжелую болезнь, как тому, кто разбил, так и его близким. Если же такая неприятность все-таки случалась, осколки окропляли святой водой и закапывали под деревом у водоема.

  4. Не брать угощение от нежеланного человека. Считалось, что угощение от неприятного человека могло стать средством приворота, особенно если это была сладость. Предки верили, что так можно было наслать любовь или привязанность.

  5. Работать в тишине нельзя. Этот запрет связан с верой в то, что тишина привлекает злых духов, которые будут мешать в работе. Поэтому считалось, что, занимаясь делом, нужно что-то напевать или говорить вслух. В современных условиях этот обычай можно интерпретировать как совет включить музыку.

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#Алина Гурицкая#Общество#Православие#Россия#Религия#Приметы#Народные приметы
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