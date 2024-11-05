Почему нельзя бить зеркала 6 ноября: народные приметы в Афанасьев день

Posted 5 ноября, 08:11
Published 5 ноября, 08:11
Modified 5 ноября, 08:11
Updated 5 ноября, 08:11
В церковной традиции 6 ноября почитают икону Божьей Матери «Всех скорбящих Радость», которая в народе считается чудотворной. Люди обращаются к ней за помощью в избавлении от скорбей, болезней и жизненных трудностей. На иконе изображена Богородица, окруженная страждущими людьми, что символизирует ее милосердие и покровительство всем, кто нуждается в помощи.
В этот день на Руси принято было ходить в церковь, молиться и просить о защите от бед. Верующие оставляли дома свои дела и шли на утреннюю службу, прося помощи и утешения в тяжелых ситуациях. Особо значимым этот день был для тех, кто испытывал трудности и страдания — считалось, что именно 6 ноября помощь Богородицы была особенно близка.
Афанасьев день был связан с многочисленными приметами и наблюдениями за природой, поскольку наши предки ориентировались на знаки окружающего мира, чтобы понять, какая погода ожидает их зимой, а урожай — в следующем году. Вот некоторые из них:
С Афанасьева дня начинался не только ледостав, но и зимние посиделки. Молодежь собиралась в домах, обычно у вдов или пожилых женщин, которые предоставляли место для встреч. За это женщины получали плату либо в виде продуктов, либо в виде помощи по хозяйству. В избе разжигали печь, ставили самовар, и девушки приносили угощение: пироги, блины, пряники. Посиделки становились поводом для общения, рукоделия и сближения молодежи. Они играли важную роль в создании социальных связей, а для девушек были возможностью показать свои таланты в готовке и рукоделии.
Сначала девушки собирались сами, чтобы выполнить «урочную» работу — вязать, вышивать, прясть. Когда все дела были завершены, они приглашали парней, и начинались танцы и песни. Именно такие посиделки порой становились началом романов, многие из которых оканчивались свадьбой.
Кроме того, Афанасьев день иногда называли «Русский светец». Это название связано с традицией зажигать лучины, поскольку свечей в деревенских домах было мало, а о электричестве и речи не шло. Лучины вставляли в специальные держатели, называемые светцами, и освещали комнату таким образом, создавая уютную атмосферу.
Афанасьев день считался днем с сильной энергетикой, поэтому люди старались избегать некоторых действий, чтобы не навредить себе или близким. Вот основные запреты на этот день:
Не укрывать других своим платком или шарфом. Считалось, что, делая это, можно передать свою удачу другому человеку, а себе забрать его беды и неудачи. В этот день обмен энергиями между людьми был особенно чувствительным.
Избегать покупки обуви и одежды. Новую обувь в этот день старались не покупать, так как бытовало поверье, что с обувью можно перенять негативную энергетику тех, кто примерял ее ранее.
Не бить посуду и зеркала. Разбитая посуда или зеркало в Афанасьев день сулили тяжелую болезнь, как тому, кто разбил, так и его близким. Если же такая неприятность все-таки случалась, осколки окропляли святой водой и закапывали под деревом у водоема.
Не брать угощение от нежеланного человека. Считалось, что угощение от неприятного человека могло стать средством приворота, особенно если это была сладость. Предки верили, что так можно было наслать любовь или привязанность.
Работать в тишине нельзя. Этот запрет связан с верой в то, что тишина привлекает злых духов, которые будут мешать в работе. Поэтому считалось, что, занимаясь делом, нужно что-то напевать или говорить вслух. В современных условиях этот обычай можно интерпретировать как совет включить музыку.