Проез грузовиков и парковку запретили в Новосибирске — что случилось

Posted 5 ноября, 06:36
Published 5 ноября, 06:36
Modified 5 ноября, 06:38
Updated 5 ноября, 06:38
Запрет начнет действовать сразу на 10 улицах в Новосибирске. Парковку ограничат, как и проезд грузовых машин (движение закроют в районе улицы Гагаринская, чтобы автомобили не врезались в путепровод на выезде с улицы Кропоткина).
Ограничения начнут действовать с 6 ноября. Парковаться запретят с целью эффективной уборки улиц. Транспортные средства нельзя ставить на следующих участках:
Тем временем городские автобусы собрались помыть за 140 млн рублей. Пассажиры смогут ездить в комфорте в зимний период времени. Работы проведут круглосуточно.