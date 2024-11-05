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Posted 5 ноября, 06:36

Published 5 ноября, 06:36

Modified 5 ноября, 06:38

Updated 5 ноября, 06:38

Парковку закроют

Проез грузовиков и парковку запретили в Новосибирске — что случилось

5 ноября 2024, 06:36
Фото: atas.info. Парковку закроют
В Новосибирске вводят ограничения парковки и проезда, подробности раскрыли в мэрии.

Запрет начнет действовать сразу на 10 улицах в Новосибирске. Парковку ограничат, как и проезд грузовых машин (движение закроют в районе улицы Гагаринская, чтобы автомобили не врезались в путепровод на выезде с улицы Кропоткина).

Ограничения начнут действовать с 6 ноября. Парковаться запретят с целью эффективной уборки улиц. Транспортные средства нельзя ставить на следующих участках:

Тем временем городские автобусы собрались помыть за 140 млн рублей. Пассажиры смогут ездить в комфорте в зимний период времени. Работы проведут круглосуточно.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Автомобиль#Проезд
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