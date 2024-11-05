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Posted 5 ноября, 05:27

Published 5 ноября, 05:27

Modified 5 ноября, 05:29

Updated 5 ноября, 05:29

Котельную снесли

Прокуратура добилась сноса котельной в Новосибирске

5 ноября 2024, 05:27
Фото: 1MI. Котельную снесли

Угольную котельную снесли на птицефабрике в Новосибирске из-за нарушений

В Новосибирске на территории птицефабрики убрали котельную, подробности дали в прокуратуре.

Птицефабрика нарушила природоохранное законодательство. Она неправильно эксплуатировала установки очистки газа котельной.

Все нарушения выявила природоохранная прокуратура. Директору птицефабрики внесли представление, двое сотрудников привлекли к ответственности. Как итог, угольную котельную снесли. Закон об охране воздуха теперь соблюден.

Бизнесмен оспаривал снос постройки вблизи центра Новосибирска. Он два года оспаривал решение, но ему пришлось смириться.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Прокуратура#Проверка#Снос#Демонтаж#Закон
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