Прокуратура добилась сноса котельной в Новосибирске

Posted 5 ноября, 05:27
Published 5 ноября, 05:27
Modified 5 ноября, 05:29
Updated 5 ноября, 05:29
Птицефабрика нарушила природоохранное законодательство. Она неправильно эксплуатировала установки очистки газа котельной.
Все нарушения выявила природоохранная прокуратура. Директору птицефабрики внесли представление, двое сотрудников привлекли к ответственности. Как итог, угольную котельную снесли. Закон об охране воздуха теперь соблюден.
Бизнесмен оспаривал снос постройки вблизи центра Новосибирска. Он два года оспаривал решение, но ему пришлось смириться.