Ресторатор из Новосибирска Денис Иванов отдал бизнес девушке

Posted 5 ноября, 02:05
Published 5 ноября, 02:05
Modified 5 ноября, 02:07
Updated 5 ноября, 02:07
Денис Иванов, знаменитый в Новосибирске ресторатор, взял под шефство убыточный бизнес. Он принадлежит Алене Евсейчевой, которая только строит свой путь в ресторанном бизнесе.
На неделю, в рамках шоу «Теперь я босс», Иванов и Евсейчева вносили свои идеи для развития чужого бизнеса. Ресторатор владеет популярными заведениями «СибирьСибирь», «Жерарня» и не только, а Алена имеет ресторан «Дачные сезоны».
После ребрендинга от новосибирца, кафе переименовали на «Удачные сезоны». Также Иванов предложил поменять меню. Бизнесвумен дала мало идей, однако профессиональный опыт она точно получила.