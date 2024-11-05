Ресторатор из Новосибирска Денис Иванов отдал бизнес девушке

На неделю, в рамках шоу «Теперь я босс», Иванов и Евсейчева вносили свои идеи для развития чужого бизнеса. Ресторатор владеет популярными заведениями «СибирьСибирь», «Жерарня» и не только, а Алена имеет ресторан «Дачные сезоны».