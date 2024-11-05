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Posted 5 ноября, 02:05

Published 5 ноября, 02:05

Modified 5 ноября, 02:07

Updated 5 ноября, 02:07

Рестораторы обменялись бизнесами

Ресторатор из Новосибирска Денис Иванов отдал бизнес девушке

5 ноября 2024, 02:05
Фото: «Теперь я босс». Рестораторы обменялись бизнесами
Неопытной предпринимательнице отдал свой бизнес новосибирский ресторатор: выпуск про их обмен показал телеканал «Пятница!».

Денис Иванов, знаменитый в Новосибирске ресторатор, взял под шефство убыточный бизнес. Он принадлежит Алене Евсейчевой, которая только строит свой путь в ресторанном бизнесе.

На неделю, в рамках шоу «Теперь я босс», Иванов и Евсейчева вносили свои идеи для развития чужого бизнеса. Ресторатор владеет популярными заведениями «СибирьСибирь», «Жерарня» и не только, а Алена имеет ресторан «Дачные сезоны».

После ребрендинга от новосибирца, кафе переименовали на «Удачные сезоны». Также Иванов предложил поменять меню. Бизнесвумен дала мало идей, однако профессиональный опыт она точно получила.

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#Эмилия Губарева#Бизнес#Новосибирск#Новосибирская область#Шоу#Ресторан#Ресторатор
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