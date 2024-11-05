Семья из Москвы обвинила турецкого педиатра в халатности из-за вируса Коксаки

Затем семья созвонилась с врачами в Москве, а после возвращения домой у детей обнаружили вирус Коксаки. В настоящее время их лечат, а родители ведут переговоры с отелем, чтобы вернуть деньги за оставшиеся пять дней прерванного отдыха. По предварительной оценке, отель обошелся им в сумму более миллиона рублей.