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Posted 5 ноября, 17:34

Published 5 ноября, 17:34

Modified 5 ноября, 17:34

Updated 5 ноября, 17:34

Воед соленых огурцов для здоровья

Скрытая опасность стола: соленые огурцы, которые не всегда укрепляют здоровье

5 ноября 2024, 17:34
Фото: 1MI. Воед соленых огурцов для здоровья
Хотя соленые огурцы являются одним из незаменимых деликатесов в зимние месяцы, их чрезмерное употребление может вызвать проблемы со здоровьем.

Являясь естественным источником пробиотиков, соленые огурцы поддерживают здоровье пищеварительной системы и регулируют кишечную флору. Они помогают ЖКТ благодаря содержащимся в них молочнокислым бактериям, а маринады, приготовленные на основе чеснока и хрена, обладают мощными антиоксидантными свойствами и защищают от свободных радикалов, предотвращая повреждение клеток.

Кроме того, благодаря богатому содержанию витаминов огурцы поддерживает иммунную систему и помогают противостоять таким заболеваниям, как простуда. Однако, при употреблении соленых огурцов важно не терять контроль.

Риски от чрезмерного употребления соленых огурцов

В солёных огурцах очень много натрия, потому что он является важной частью процесса засолки. В одном крупном солёном огурце содержится более 2/3 количества натрия, которое взрослый человек должен потреблять в течение дня, рассказывает издание webmd.

При этом слишком большое количество соли в рационе может повысить кровяное давление, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечного приступа, инсульта, диабета и заболеваний почек. Натрий также может вымывать кальций из костей, а это может приводить к частым переломам и травмам.

Если есть слишком много соли, почки и печень будут работать интенсивнее. Кроме того, высокое кровяное давление, которое часто возникает при диете с высоким содержанием соли, создаёт ещё большую нагрузку на эти органы.

Соленые огруцыСоленые огруцы
Соленые огруцы. Фото: 1MI

Какие огурцы полезнее — домашние или магазинные?

Готовые соленые огурцы, купленные в продуктовых магазинах, содержат больше натрия по сравнению с домашними, по оценке качества Росконтроля. Поэтому продукция с завода может негативно повлиять на здоровье почек, особенно у людей с хроническими заболеваниями.

Как часто можно есть соленые огурцы

Для здоровья лучше всего употреблять огурцы небольшими порциями во время еды 2-3 раза в неделю, но не ежедневно. Диана Гаглоева, врач-диетолог ЦКБ, рассказала каналу «Доктор 24», что в день можно съедать не более 1-2 продукта.

При этом снизить риски для здоровья можно контролируя процесс. При приготовлении солений в домашних условиях необходимо использовать меньше соли, а продлить срок службы огурцам можно с помощью натуральных консервантов, таких как уксус и лимон.

Ранее мы рассказывали, какую картошку нельзя покупать по скидке, если не хотите получить паралич.

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