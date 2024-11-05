Скрытая опасность стола: соленые огурцы, которые не всегда укрепляют здоровье

При этом слишком большое количество соли в рационе может повысить кровяное давление, что, в свою очередь, увеличивает риск сердечного приступа, инсульта, диабета и заболеваний почек. Натрий также может вымывать кальций из костей, а это может приводить к частым переломам и травмам.