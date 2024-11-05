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Posted 5 ноября, 12:34

Published 5 ноября, 12:34

Modified 5 ноября, 12:36

Updated 5 ноября, 12:36

Кот Кораблик

Спасательная операция на острове Кораблик: кота неделями выманивали сосисками

5 ноября 2024, 12:34
Фото: КП-Новосибирск. Кот Кораблик

Новосибирцы сосисками выманили кота с острова Кораблик

В конце октября жительница Новосибирска Елена обратилась за помощью к спасателям после того, как обнаружила на необитаемом острове Кораблик заблудившегося кота. Для спасения хвостатого пришлось устраивать целую операцию.

Остров находится в Первомайском районе Новосибирска, и туда редко кто приезжает, разве что туристы. Елена с мужем отправились туда отдохнуть и случайно услышали мяуканье, а потом и увидели само животное. Поймать его с первой попытки не удалось: кот оказался осторожным и быстро убежал.

Переживая за судьбу кота накануне зимы, Елена и ее супруг решили обратиться в МАСС, понимая, что животное не выживет на необитаемом острове без еды. Спасатели также посчитали, что животному грозит опасность: в морозные месяцы на острове сложно будет найти даже мышей. Для поимки пушистого на острове установили клетку-ловушку, куда регулярно привозили еду — кошачий корм и сосиски.

Только через неделю, вероятно, побеждённый голодом, кот, которого спасатели прозвали «Кот Крузо», наконец, решился войти в ловушку. После этого он прокатился на катере, познакомился со спасателями и был передан Елене. Спасатели предполагали, что кота направят в приют, однако Елена так прониклась его судьбой, что не смогла с ним расстаться. Питомца осмотрел ветеринар и подтвердил, что животное здорово, сообщает КП-Новосибирск.

Новая хозяйка с котомНовая хозяйка с котом
Новая хозяйка с котом. Фото: КП-Новосибирск

Теперь кота зовут Кораблик, в честь острова, на котором его нашли, а дома ласково зовут Корби. Кот быстро освоился и уже стал полноправным членом семьи, а былые страхи и осторожность сменились доверием и ласковым поведением. По словам Елены, спасённый любимец сохранил хорошие манеры и привязанность к людям, несмотря на свои «робинзонские» приключения. Позже сибирячке удалось связаться с бывшим хозяином кота. Оказалось, что мужчина жил с питомцем на острове летом, но в какой-то момент кот пропал. Новосибирец, узнав о судьбе своего питомца, был рад, что он обрел новый дом, и не стал настаивать на его возвращении.

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#Алина Гурицкая#Общество#Новосибирск
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