Спасательная операция на острове Кораблик: кота неделями выманивали сосисками

Теперь кота зовут Кораблик, в честь острова, на котором его нашли, а дома ласково зовут Корби. Кот быстро освоился и уже стал полноправным членом семьи, а былые страхи и осторожность сменились доверием и ласковым поведением. По словам Елены, спасённый любимец сохранил хорошие манеры и привязанность к людям, несмотря на свои «робинзонские» приключения. Позже сибирячке удалось связаться с бывшим хозяином кота. Оказалось, что мужчина жил с питомцем на острове летом, но в какой-то момент кот пропал. Новосибирец, узнав о судьбе своего питомца, был рад, что он обрел новый дом, и не стал настаивать на его возвращении.