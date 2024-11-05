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Posted 5 ноября, 08:24

Published 5 ноября, 08:24

Modified 5 ноября, 08:26

Updated 5 ноября, 08:26

Уход за геранью в домашних условиях

Теперь знаю, как правильно содержать и поливать герань осенью: 5 важных правил

5 ноября 2024, 08:24
Фото: Изображение Midjourney. Уход за геранью в домашних условиях
В холодную погоду герань часто сбрасывает листья. Многих этот факт расстраивает, ведь хочется видеть на окне яркий и красивый цветущий куст, поднимающий настроение. Так какие элементарные правила по уходу за пеларгонией в домашних условиях мы упускаем?

Садовод с 20 летним стажем на своем канале «Цветочные советы от Елены» рассказала, как правильно ухаживать за геранью, чтобы она росла пышным цветом. Эти советы очень простые, их легко запомнить, а главное, они не будут стоить вам почти ничего.

1. Горшок

Для того, чтобы начать выращивать герань, нужно понимать азы ухода за этим неприхотливым цветком. Это растение любит просторные горшки — в них корневая система начинает быстро развиваться, но в ущерб верхней листве. В связи с этой особенностью емкость для выращивания должна быть маленькой.

«Горшок должен быть не большой, всего 0,5 -1 литр. Чем больше горшок, тем дольше пеларгония будет наращивать зеленую массу. И она не начнет цвести, пока не нарастет огромный куст», — рассказывает Елена.
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2. Грунт

Еще одна ошибка, которую часто совершают владельцы герани, — неправильно выбранный субстрат.

«Мне очень понравился грунт Биозем, в который не надо добавлять фунгицид торф или разрыхлитель. Грунт содержит много собственного азота, калия и остальных микроэлементы. Первые месяцы можно совсем не вносить никакие удобрения, чтобы не сжечь корни растения», — советует блогер.
Как правильно поливать гераньКак правильно поливать герань
Как правильно поливать герань. Фото: Изображение Midjourney

3. Полив

Эксперт считает, что чрезмерный верхний полив может испортить цветок. Блогер рассказала, что стала использовать нижнее орошение, когда при помощи груши с длинным и тонким носиком влага вводится непосредственно в корни.

«Нижний полив мне понравился тем, что корни внизу растения хорошо развиваются, а верхушка грунта остается сухая. При этом не появляется черная ножка, растение не гниет и все счастливы», — поделилась своим опытом садовод.

4. Опрыскивание

Многие ошибочно полагают, что герань не любит верхнее опрыскивание. Однако, это нужно делать не чаще 1-2 раз в месяц, чтобы увлажнить растение и подпитать его таким образом:

«Герань — уличное растение на самом деле, она очень любит дождь и опрыскивание, и отлично себя чувствует при этом. Опрыскивайте, но не переусердствуйте».
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5. Обрезка

Если не обрезать куст пеларгонии, он начнет расти «палкой»: с течением времени нижние листья желтеют и опадают в ходе естественного роста, в результате чего остается центральная длинная ветка и макушка, что не является нормой для этого вида.

«Чтобы такого не было, герань нужно омолаживать. Обязательно обрезаем ее 1-2 раза в год. Обычно это делают в феврале, марте или апреле, либо осенью — в сентябре и октябре. Это позволяет нарастить пышную зеленую массу».

Соблюдение этих пяти простых правил поможет цветку густо расти и радовать цветами даже в холодные зимние дни.

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#Эмилия Шпилева#Растения#Уход#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Полезные советы#Комнатные растения
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