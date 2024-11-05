Теперь знаю, как правильно содержать и поливать герань осенью: 5 важных правил

Садовод с 20 летним стажем на своем канале «Цветочные советы от Елены» рассказала, как правильно ухаживать за геранью, чтобы она росла пышным цветом. Эти советы очень простые, их легко запомнить, а главное, они не будут стоить вам почти ничего.