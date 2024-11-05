ТОП-4 самые популярные ручные швабры: плюсы и минусы домашних помощников

Posted 5 ноября, 13:35
Published 5 ноября, 13:35
Modified 5 ноября, 13:37
Updated 5 ноября, 13:37
Для мытья полов вручную обычно требуется больше усилий, чем при использовании паровых швабр, ведь простота и более низкая стоимость ручных аналогов могут быть куда рациональнее. Так какие швабры самые лучшие?
Швабры-распылители поставляются с резервуаром для моющего раствора и тряпками-липучками, которые крепятся к головке швабры. Просто нажмите на спусковой крючок на ручке и часть раствора попадает на пол. Пятно достаточно протереть салфеткой, ведро для воды не требуется.
«Лёгкая швабра, современная. Всегда под рукой влажная тряпка, не намочив руки. Удобно при входной двери, на кухне во время приготовления пищи. Швабра-помощница на скорую руку протереть грязное место на полу. Конечно не для натирания всех 30,50, …квадратных метров. Но для локальной протирки, не трогая руками тряпку, очень доже впору».».
В традиционной швабре используется обычный стержень для ручки и насадка из впитывающей хлопковой верёвки. Иногда насадка швабры изготавливается из смеси хлопка и полиэстера.
Прежде чем использовать хлопковую швабру, рекомендуется предварительно подмести или пропылесосить пол. После того как вы замочите швабру в горячей воде, вам нужно будет отжать её либо вручную, либо с помощью специального конуса в ведре.
Ватные швабры универсальны и подходят для любых твёрдых поверхностей, а благодаря своей гибкости они легко проникают в различные углы и щели.
«Полы моешь с удовольствием. Вообще полюбила такой вид швабры с веревочным полотном. Очень удобно, спина не болит при мытье полов».
«Волосы/шерсть конечно не соберёт, но понятно что такой мусор надо собирать веником или пылесосом))»
Эти швабры состоят из толстой прямоугольной губки, которая крепится к насадке. На ручке есть рычаг, который помогает ее отжать.
«Такой шваброй хорошо отмывать грязный пол на кухне. Но для ламината, если нужно просто протереть от пыли пол, такая швабра не подходит. Плитку на полу тоже легко мыть, но вытирать насухо ее только при ручном отжиме. Еще этой шваброй удобно очищать коврики от волос, от шерсти, от песка и т. д.»
Плоские швабры позволяют прикреплять к их головке микрофибровые накладки с помощью липучки. Они не требуют много воды, а некоторые насадки можно использовать даже в сухом виде, например для сбора пыли.
Чтобы использовать швабру, наполните один из двух отсеков водой: в одном резервуаре швабру моют, а в другом отжимают.
«То что она убирает пыль хорошо с поверхности и оттирает грязь это мало))) самое главное чудо то что можно мыть и отжимать не пачкая руки))) и вся грязь остаться в ведре, потом просто выливаешь грязь и всё чисто)))»
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