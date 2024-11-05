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Posted 5 ноября, 13:35

Published 5 ноября, 13:35

Modified 5 ноября, 13:37

Updated 5 ноября, 13:37

Плюсы и минусы ручных швабр

ТОП-4 самые популярные ручные швабры: плюсы и минусы домашних помощников

5 ноября 2024, 13:35
Фото: Изображение Midjourney. Плюсы и минусы ручных швабр
Расскажем о преимуществах и недостатках различных типов швабр, включая модели с распылителем, хлопковые, плоские и швабры-губки.

Для мытья полов вручную обычно требуется больше усилий, чем при использовании паровых швабр, ведь простота и более низкая стоимость ручных аналогов могут быть куда рациональнее. Так какие швабры самые лучшие?

Плюсы и минусы ручных швабр

1. Швабра с распылителем

Стоимость: от 500 рублей

Швабра с распылителемШвабра с распылителем
Швабра с распылителем. Фото: aliexpress

Швабры-распылители поставляются с резервуаром для моющего раствора и тряпками-липучками, которые крепятся к головке швабры. Просто нажмите на спусковой крючок на ручке и часть раствора попадает на пол. Пятно достаточно протереть салфеткой, ведро для воды не требуется.

Плюсы:

  • Насадки для швабры можно стирать вручную или в стиральной машине в тёплой воде
  • Ее можно использовать на различных поверхностях, включая дерево, гибридные материалы, плитку, винил и ламинат.

Минусы:

  • Не подходит для полноценной уборки дома.

Отзывы:

«Лёгкая швабра, современная. Всегда под рукой влажная тряпка, не намочив руки. Удобно при входной двери, на кухне во время приготовления пищи. Швабра-помощница на скорую руку протереть грязное место на полу. Конечно не для натирания всех 30,50, …квадратных метров. Но для локальной протирки, не трогая руками тряпку, очень доже впору».».

2. Швабра матросская (морская)

Стоимость: от 550 рублей

Швабра матросская (морская)Швабра матросская (морская)
Швабра матросская (морская). Фото: Изображение Midjourney

В традиционной швабре используется обычный стержень для ручки и насадка из впитывающей хлопковой верёвки. Иногда насадка швабры изготавливается из смеси хлопка и полиэстера.

Прежде чем использовать хлопковую швабру, рекомендуется предварительно подмести или пропылесосить пол. После того как вы замочите швабру в горячей воде, вам нужно будет отжать её либо вручную, либо с помощью специального конуса в ведре.

Ватные швабры универсальны и подходят для любых твёрдых поверхностей, а благодаря своей гибкости они легко проникают в различные углы и щели.

Плюсы:

  • Бюджетная цена
  • Легко мыть большую площадь помещения
  • Легкость маневров
  • Изношенная швабра легко меняется на новую

Минусы:

  • Плохо собирает мусор
  • Некоторые модели нужно отжимать вручную, а это достаточно трудно и тяжело.
  • Нужно часто менять воду
  • Пол долго сохнет

Отзыв:

«Полы моешь с удовольствием. Вообще полюбила такой вид швабры с веревочным полотном. Очень удобно, спина не болит при мытье полов».
«Волосы/шерсть конечно не соберёт, но понятно что такой мусор надо собирать веником или пылесосом))»

3. Швабра с отжимом

Стоимость: от 450 рублей

Швабра с отжимомШвабра с отжимом
Швабра с отжимом. Фото: aliexpress

Эти швабры состоят из толстой прямоугольной губки, которая крепится к насадке. На ручке есть рычаг, который помогает ее отжать.

Плюсы:

  • Губку было очень легко отжимать, потянув за рычаг, не прикасаясь руками к самой швабре или ведру с водой.
  • В продаже есть сменные блоки

Минусы:

  • Ручка немного короткова, при использовании приходится немного наклоняться.
  • Насадка не подходит для машинной стирки
  • Губка быстро изнашивается

Отзывы:

«Такой шваброй хорошо отмывать грязный пол на кухне. Но для ламината, если нужно просто протереть от пыли пол, такая швабра не подходит. Плитку на полу тоже легко мыть, но вытирать насухо ее только при ручном отжиме. Еще этой шваброй удобно очищать коврики от волос, от шерсти, от песка и т. д.»

4. Плоская швабра с ведром и отжимом

Стоимость: от 550 рублей

Плоская швабра с ведромПлоская швабра с ведром
Плоская швабра с ведром. Фото: 1MI

Плоские швабры позволяют прикреплять к их головке микрофибровые накладки с помощью липучки. Они не требуют много воды, а некоторые насадки можно использовать даже в сухом виде, например для сбора пыли.

Чтобы использовать швабру, наполните один из двух отсеков водой: в одном резервуаре швабру моют, а в другом отжимают.

Плюсы:

  • Устройство позволяет не трогать салфетку руками
  • Подходит для различных поверхностей, включая плитку и полированные деревянные полы
  • Насадки можно стирать в машинке

Минусы:

  • Швабры могут отличаться, в зависимости от производителя
  • Пользовательницы жалуются на высокое ведро
  • Отжим слабоват
  • Полам нужно время, чтобы высохнуть
  • Нужно менять грязную воду в ведре, особенно если пол грязный

Отзыв:

«То что она убирает пыль хорошо с поверхности и оттирает грязь это мало))) самое главное чудо то что можно мыть и отжимать не пачкая руки))) и вся грязь остаться в ведре, потом просто выливаешь грязь и всё чисто)))»

Ранее мы рассказывали, какие лайфхаки с мылом используют экономные хозяйки, у которых дом блестит чистотой.

Всего 4 ингредиента в одну тарелку и вы отмоете этим средством весь дом
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