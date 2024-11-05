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Posted 5 ноября, 07:50

Published 5 ноября, 07:50

Modified 5 ноября, 07:52

Updated 5 ноября, 07:52

Центробанку поручили урегулировать вопрос работы с ИИ

5 ноября 2024, 07:50
Совет безопасности РФ поручил Центральному банку отрегулировать вопрос использования искусственного интеллекта в общественных отношениях. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации источника канала, такое поручение регулятору дали во время заседания Совбеза в октябре. Вместе с Центробанком этим вопросом займутся сотрудники ФСБ, пишет 360.ru.

Чиновникам рекомендовали обратить внимание на вероятное манипулирование финансовым рынком, а также подумать о безопасности операций и данных клиентов. Проработать вопрос необходимо до лета 2025 года, добавил собеседник Baza.

Ранее стало известно, что мошенники стали звонить россиянам и просить у них деньги под видом умерших родственников, используя искусственный интеллект для подделки голоса близких.

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