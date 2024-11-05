Туризм за сутки: что посмотреть в Новосибирске за один день

Posted 5 ноября, 10:23
Published 5 ноября, 10:23
Modified 5 ноября, 10:25
Updated 5 ноября, 10:25
Этот маршрут вам подойдет, если вы впервые в Новосибирске. Путь от Михайловской набережной до театра оперы и балета познакомит вас с центром города и самыми главными достопримечательностями. Следуйте по маршруту, если вам нужна ознакомительная экскурсия в первый день отпуска или если на изучение города у вас всего один день.
Начинаем его на Михайловской набережной — самой благоустроенно прогулочной зоне на берегу Оби. Летом здесь ухоженные зеленые аллеи, небольшой парк аттракционов, лавки с едой, аренда электросамокатов, роликов и велосипедов. Здесь часто проводят фестивали, а зимой заливают каток, который однажды стал самым длинным в России.
На набережной расположено колесо обозрения, с которого открывается захватывающий вид на реку и город.
Пройдя от начала до конца Михайловскую набережную, видим арт-объект «Железнодорожный мост» — это пролет старого моста, который начали возводить в 1893 году, но так и не закончили. Переправа должна была стать частью Транссибирской магистрали. Рядом находится памятник Александру III, который и положил начало строительству магистрали, давшей толчок развитию города.
Следующая остановка — собор Александра Невского. Это одно из самых старых и значимых зданий Новосибирска, построенное в 1899 году. Краснокирпичный храм с изящными куполами стал духовным центром города и памятником архитектуры. Его также построили как памятник основателю железной дороги в Новосибирске Александру III. Правда, на входе в собор размещен памятник Николаю II и царевичу Алексею.
В 1930-х годах собор несколько раз пытались взорвать, но несущие стены толщиной 1,25 метра устояли. Здание передали проектному институту, позже сюда переехала Западно-Сибирская студия кинохроники и Новосибирская филармония. В 1989 году собор вернули прихожанам. Новосибирский краеведческий музей возвратил Иверскую икону Божией Матери.
Далее прогуливаемся по Красному проспекту — самой длинной улице в России. На этой улице можно увидеть памятники советского конструктивизма в виде серых и красных домов строгих форм, в их числе Стоквартирный дом — Здание построено по проекту архитектора Андрея Крячкова и представляет собой символ того, как жили первые новосибирцы, к нему прилегает сквер имени архитектора.
Обратите внимание на здания Художественного музея, правительства Новосибирской области и Дом с часами. Новосибирск считается столицей конструктивизма и авангарда — в городе даже делают пешеходные экскурсии на эту тему.
Выше по Красному проспекту замечаем часовню Николая Чудотворца — место, с которого начинался Новосибирск. От часовни переходим в Первомайский сквер, который ремонтировали два года. По соседству со сквером находится Краеведческий музей, здание которого было построено еще в 1910 году как торговый корпус.
Последняя точка — Новосибирский театр оперы и балета (НОВАТ), самый большой театр в России, главнейшая достопримечательность города. Иногда его сравнивают с римским колизеем — по форме и убранству действительно можно найти схожие черты.
Немного о параметрах театра:
Сейчас на сцене театра ставят большое количество балетных и оперных постановок. К Новому году в театре традиционно показыают «Щелкунчик» и «Лебединное озеро».
Следующий маршрут подойдет для тех, кто уже познакомился с главными достопримечательностями Новосибирска и уже готов больше узнать о любимых местах самих горожан.
Начните маршрут с Площади Калинина, откуда удобно начать движение на метро со станции «Заельцовская». Прежде чем сесть на поезд, можно обойти площадь по кругу. В центре располагается стела «Город трудовой доблести», которую установили в 2022 году. Площадь также обещают благоустроить. Правда, когда это произойдет, пока неизвестно. Изначально здесь планировали избавить от парковок и высадить деревья в год размещения стелы, но пока от планов отказались.
С площади Калинина стоит начать знакомство с новосибирским метро — посмотреть станцию «Заельцовскую», затем выйти на станции «Гагаринская» и станции «Красный проспект».
На последней станции выйдете и заглянить на «Гастрокорт» — это фуд-пространство, под крышей которого собраны более 130 корнеров с разными кухнями мира — от азиатской и кавказской до европейской и американской. Здесь регулярно проходят лекции, мастер-классы, концерты, стендапы и просмотры фильмов.
Далее отправляйтесь пешком в Центральный парк, одну из самых любимых зон отдыха горожан. Здесь можно пройтись по тенистым аллем и посетить парк аттракционов. Летом парк оживает за счет уличных музыкантов. Здесь также можно встретить белочек и посмотреть на светомузыкальный фонтант.
Зимой в парке заливают каток и проводят различные мероприятия. Прекрасное место, чтобы расслабиться среди зелени и насладиться атмосферой города.
После отдыха проложите свой маршрут через центр отдыха. Можно заглянуть в сквер «Тринадцатый трамвай», прогуляться рядом с театром оперы и балета и перейти на улицу Ленина — одну из старейших и самых оживленных улиц Новосибирска. Здесь расположено множество магазинов, бутиков и кафе.
В тихом центре сочетаются старинные дома со зданиями эпохи конструктивизма. Главная фишка улицы — большое количество баров, рюмочных и ресторанов. Здесь любят проводить время местные жители. Регулярно улицу делают пешеходной — пока только на Новый год и День города, но в будущем на ней планируют полностью запретить движение автомобилей.
Во время прогулки вы заметите кинотеатр «Победа», построенный в 1936 году и сейчас являющийся уникальным кинотеатрам, где часто показывают культовые фильмы, проводят различные кино-фестивали. В 2024 году в нем даже засветился скандальны Никита Кологривый, который открывал фестиваль семейного кино.
Завершает маршрут Новосибирский кукольный театр, который также находится на улице Ленина. Здесь ставят различные спектакли, причем не только для детей, но и такие, которые будут интересны взрослым. В День защиты детей здесь проходит парад кукол. Даже если вы не попадёте на спектакль, загляните внутрь — здание само по себе заслуживает внимания.
Этот путь для совсем искушенных туристов — кто уже посмотрел центр и не знает, что еще найти в Новосибирске, о чем не говорят в путеводителях.
Начните день в Парке «Арена» — новой благоустроенной зоне отдыха на берегу Оби, открытой в 2022 году. В парке расположился новый ЛДС «Сибирь-Арена», который должен был принять молодежный чемпионат мира по хоккею, но его проведение отменили после начала СВО.
В самом парке находится большое число арт-объектов и активностей, которых с каждым годом становится только больше. В парке летом проводят музыкальные фестивали — VK Fest, Черника Fest, а зимой устраивают фестиваль снежных скульптур, включают яркую инллюминацию.
Прогулявшись по парку, отправляйтесь к Площади Маркса. Правда, до станции придется дойти пешком, так как ближайшая к парку станция «Спортивная» до сих пор не открыта, хотя ее строительство началось еще в 2019 году. Сама площадь Маркса не считается туристическим место, зато это большой транспортный узел, где находится конечная станция метро. Здесь можно познакомится с тем, как выглядит жизнь простых новосибирцев.
Затем следует переместиться в парк отдыха и чтения «Башня», где находится старинная водонапорная башня. Это памятних архитектуры, построенный в 1939 году. Сначала она снабжала водой предприятие «Сибкомбайн», а с 80-х здесь размещался молодежный клуб, переросший в студию телеканала НТН. Сейчас тут размещается музей-клуб, который проводит экскурсии и лекции.
После осмотра центра левого берега на общественном транспорте отправляйтесь к ТРЦ «Мега», крупнейший в Новосибирске, ранее здесь располагалась IKEA.
Пешком от «Меги» пройдите до Бугринской рощи, где можно устроить длительную прогулку по живописным местам. Здесь можно арендовать беседку, взять в прокат велосипед или другой инвентарь. Зимой здесь удобно ходить на лыжах.
Через Бугринскую рощу, можно дойти до Бугринского моста — современный символ города с красными арками и великолепным видом на Обь. Несколько лет назад на его открытие приехал Владимир Путин.Сейчас переправа соединяет между собой левый берег с Первомайским и Советским районами.
Финальная точка — Новосибирский планетарий имени Анны Кикиной — жительницей Новосибирска, которая в 2023 году была в составе экипажа SpaceX Crew-5 в космосе на МКС. В планетарии можно взять экскурсию с просмотром фильма на куполе. В комплекс также входят Астрофизический центр и Башня Фуко.
После экскурсионной программы можно погулять в большой планетарном парке с арт-объектами и необычной детской площадкой.
Этот маршрут сконцентрирован на зоопарке. В нем не много локаций, так как само изучение зоосада занимает большое количество времени. Зато мы вам расскажем, как добраться до зоопарка необычным маршрутом.
Начало пути — Речной вокзал Новосибирска. Здесь вы можете прокатиться на речном трамвайчике, который отправляется от причала на набережной. Такой вид транспорта не только удобен, но и дает возможность увидеть город с совершенно новой перспективы.
Экскурсии на трамвайчике обычно сопровождаются рассказами о Новосибирске, его истории и достопримечательностях. Но можно взять и простой билет, который переместит из одной точки в другую. Так можно добраться до Заельцовского парка.
После речного путешествия отправляйтесь в Заельцовский парк. Это одна из крупнейших природных зон Новосибирска, привлекающая как местных жителей, так и туристов. В Заельцовском парке много аллей, лавочек, но больше всего он заинтересует тех, кто любит велосипеды — здесь большое количество велодорожек.
Для детей в парке создана разнообразная игровая инфраструктура. Самое главное — детская железная дорога. Это уникальная достопримечательно, а заодно и центр, где готовят юных железнодорожников. Небольшим поездом управляют дети! Сам состав следует от Заельцовского парка до границ Новосибирского зоопарка.
Кульминация маршрута — Новосибирский зоопарк. Это один из крупнейших и известнейших зоопарков в России, занимающий площадь более 65 гектаров. Здесь содержится более 12 тысяч особей 790 видов, в том числе редкие и исчезающие. Зоопарк особенно известен своими редкими амурскими тиграми, снежными барсами и белыми медведями. Прекрасно обустроенные вольеры максимально приближены к естественной среде обитания животных, что делает зоопарк одним из лучших в стране.
В летний период здесь можно гулять до 23:00, но зимой лишь до 18:00, так как на улице становится очень холодно. Для пенсионеров регулярно предоставляются льготы, а осенью более чем на неделю делают вход бесплатным.
В зоопарке также можно заглянуть в террариум и океанариум. Для детей действует несколько аттракционов и паровозик, на котором легко перемещаться по территории. Ззавершить маршрут можно в одном из кафе зоопарка. Здесь можно расслабиться после долгого дня и порадовать себя чем-то вкусным.
Новосибирск, пусть и не туристический город, но в нем точно можно найти интересные активности. Обязательно узнайте о городских экскурсиях. Профессиональные гиды могут рассказать увлекательные истории о Новосибирске, которые скрыты от глаз туристов.