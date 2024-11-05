Туризм за сутки: что посмотреть в Новосибирске за один день

Прогулявшись по парку, отправляйтесь к Площади Маркса. Правда, до станции придется дойти пешком, так как ближайшая к парку станция «Спортивная» до сих пор не открыта, хотя ее строительство началось еще в 2019 году. Сама площадь Маркса не считается туристическим место, зато это большой транспортный узел, где находится конечная станция метро. Здесь можно познакомится с тем, как выглядит жизнь простых новосибирцев.