Тувинец надул десятки новосибирцев — чем он занимался

Злоумышленник развернул масштабную операцию по покупке SIM-карт, многие из которых принадлежали ранее использовавшим их абонентам. Применяя специальное ПО, хакер выяснял, какие номера всё ещё были привязаны к онлайн-банкингу. Если он обнаруживал, что номер не отвязан от банковских услуг, то через SMS-авторизацию проникал в личные кабинеты пользователей и переводил средства на свои счета.