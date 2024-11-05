Тувинец надул десятки новосибирцев — чем он занимался

Posted 5 ноября, 12:57
Published 5 ноября, 12:57
Modified 5 ноября, 12:59
Updated 5 ноября, 12:59
Злоумышленник развернул масштабную операцию по покупке SIM-карт, многие из которых принадлежали ранее использовавшим их абонентам. Применяя специальное ПО, хакер выяснял, какие номера всё ещё были привязаны к онлайн-банкингу. Если он обнаруживал, что номер не отвязан от банковских услуг, то через SMS-авторизацию проникал в личные кабинеты пользователей и переводил средства на свои счета.
Помимо прямых краж, юноша оформлял микрозаймы от имени бывших владельцев SIM-карт. На сайтах микрофинансовых организаций он регистрировал кредиты, указывая счета, которыми затем сам распоряжался. По данным полиции, хакер провел не менее шести таких операций.
Во время обыска на арендованной квартире сотрудники полиции обнаружили более 250 SIM-карт, банковские карты и ноутбук, которые использовались в преступных целях. Операция по задержанию проводилась при поддержке спецназа Росгвардии.
Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, краже и мошенничестве.