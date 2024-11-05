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Posted 5 ноября, 12:57

Published 5 ноября, 12:57

Modified 5 ноября, 12:59

Updated 5 ноября, 12:59

В Новосибирске задержан хакер из Тувы за кражу денег с банковских счетов

Тувинец надул десятки новосибирцев — чем он занимался

5 ноября 2024, 12:57
Фото: Изображение Midjourney.

В Новосибирске задержан хакер из Тувы за кражу денег с банковских счетов

Новосибирские полицейские задержали 18-летнего жителя Тувы, который с помощью SIM-карт и хакерского ПО похищал деньги с чужих банковских счетов, сообщет «МВД медиа».

Злоумышленник развернул масштабную операцию по покупке SIM-карт, многие из которых принадлежали ранее использовавшим их абонентам. Применяя специальное ПО, хакер выяснял, какие номера всё ещё были привязаны к онлайн-банкингу. Если он обнаруживал, что номер не отвязан от банковских услуг, то через SMS-авторизацию проникал в личные кабинеты пользователей и переводил средства на свои счета.

Помимо прямых краж, юноша оформлял микрозаймы от имени бывших владельцев SIM-карт. На сайтах микрофинансовых организаций он регистрировал кредиты, указывая счета, которыми затем сам распоряжался. По данным полиции, хакер провел не менее шести таких операций.

Во время обыска на арендованной квартире сотрудники полиции обнаружили более 250 SIM-карт, банковские карты и ноутбук, которые использовались в преступных целях. Операция по задержанию проводилась при поддержке спецназа Росгвардии.

Против задержанного возбудили уголовные дела по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации, краже и мошенничестве.

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