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Posted 5 ноября, 06:15

Published 5 ноября, 06:15

Modified 5 ноября, 06:17

Updated 5 ноября, 06:17

Найдены сотни нарушений

В Новосибирске нашли сотни нарушений при благоустройстве города

5 ноября 2024, 06:15
Фото: atas.info. Найдены сотни нарушений
В Новосибирске выявлены сотни нарушений в благоустройстве, сообщила мэрия.

Департамент строительства проверил более 800 домов в Новосибирске и 987 нежилых зданий. Только лишь 163 объекта имеют паспорт фасада, благодаря которому делается внешний ремонт. Управляющие компании уже предупредили, что документы необходимо сделать в короткие сроки.

Также стало понятно, что капремонт делался лишь в 11 домах. Более 30 объектов подлежат сносу. В капремонте нуждаются 56 зданий, пишет Infopro54.

В городе нашли 396 стационарных объектов с нарушениями. Эти нарушения требуется устранить. Были проверены и остановки общественного транспорта. Из 691 — 288 требуют замены.

Прокуратура добилась сноса котельной, работающий на птицефабрике. Там нашли ряд нарушений.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Ремонт#Дом#Капитальный ремонт
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