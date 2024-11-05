В Новосибирске нашли сотни нарушений при благоустройстве города

Posted 5 ноября, 06:15
Published 5 ноября, 06:15
Modified 5 ноября, 06:17
Updated 5 ноября, 06:17
Департамент строительства проверил более 800 домов в Новосибирске и 987 нежилых зданий. Только лишь 163 объекта имеют паспорт фасада, благодаря которому делается внешний ремонт. Управляющие компании уже предупредили, что документы необходимо сделать в короткие сроки.
Также стало понятно, что капремонт делался лишь в 11 домах. Более 30 объектов подлежат сносу. В капремонте нуждаются 56 зданий, пишет Infopro54.
В городе нашли 396 стационарных объектов с нарушениями. Эти нарушения требуется устранить. Были проверены и остановки общественного транспорта. Из 691 — 288 требуют замены.
Прокуратура добилась сноса котельной, работающий на птицефабрике. Там нашли ряд нарушений.