В Новосибирске нашли сотни нарушений при благоустройстве города

Департамент строительства проверил более 800 домов в Новосибирске и 987 нежилых зданий. Только лишь 163 объекта имеют паспорт фасада, благодаря которому делается внешний ремонт. Управляющие компании уже предупредили, что документы необходимо сделать в короткие сроки.