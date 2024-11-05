В Новосибирске назвали дату открытия полноценного движения по Октябрьскому мосту

Posted 5 ноября, 04:47
Published 5 ноября, 04:47
Modified 5 ноября, 04:49
Updated 5 ноября, 04:49
На Октябрьском мосту заканчивается обустройство внешних ограждений, после чего с проезжей части будут убраны строительные заборы, сужавшие дорогу. Полноценное автомобильное движение по всей ширине проезжей части будет запущено 11 ноября. Об этом в ходе аппаратного совещания в муниципалитете заявил глава городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.
Капитальный ремонт моста начали весной 2022 года. Темпы работ подрядчиков неоднократно вызывали критику как представителей муниципалитета, так и общественников. Реконструкция привела к образованию огромных автомобильных заторов, в которых водители могли стоять часами.