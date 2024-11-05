atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 5 ноября, 04:47

Published 5 ноября, 04:47

Modified 5 ноября, 04:49

Updated 5 ноября, 04:49

Ремонт идет с 2022 года

В Новосибирске назвали дату открытия полноценного движения по Октябрьскому мосту

5 ноября 2024, 04:47
Фото: 2GIS. Ремонт идет с 2022 года
Шестиполосное движение по переправе откроют в ближайшее время, сообщил начальник профильного департамента.

На Октябрьском мосту заканчивается обустройство внешних ограждений, после чего с проезжей части будут убраны строительные заборы, сужавшие дорогу. Полноценное автомобильное движение по всей ширине проезжей части будет запущено 11 ноября. Об этом в ходе аппаратного совещания в муниципалитете заявил глава городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.

Капитальный ремонт моста начали весной 2022 года. Темпы работ подрядчиков неоднократно вызывали критику как представителей муниципалитета, так и общественников. Реконструкция привела к образованию огромных автомобильных заторов, в которых водители могли стоять часами.

Правосибирск и Левосибирск: разделить Новосибирск на две части предложили в горсовете
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске три моста пришлось ремонтировать по гарантииГК «ВИС» опровергла рост финансирования четвертого моста в НовосибирскеГК «ВИС» доверили еще один мост в Новосибирске — работы начнутся в 2025 году
#Новосибирск#Ремонт#Открытие#Октябрьский мост#Завершение
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт atas.info обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Атас.Инфо». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-82301 от 23 ноября 2021 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Нимко Екатерина Владимировна

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 (985) 271-72-19

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Коммерческий отдел: +7 383  383 09 72; [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика