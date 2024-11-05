В Новосибирске назвали дату открытия полноценного движения по Октябрьскому мосту

На Октябрьском мосту заканчивается обустройство внешних ограждений, после чего с проезжей части будут убраны строительные заборы, сужавшие дорогу. Полноценное автомобильное движение по всей ширине проезжей части будет запущено 11 ноября. Об этом в ходе аппаратного совещания в муниципалитете заявил глава городского департамента транспорта Иосиф Кодалаев.